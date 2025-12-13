全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

我的頻道

中央社倫敦14日綜合外電報導
圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)
圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首，美國為11名，台灣排第36名，中國與波札那並列第61名。

總部位於倫敦的恒理環球顧問事務所有限公司創建的恒理護照指數（Henley Passport Index），是全球首創且最具權威性的護照排名，依據持有人可免事先申請簽證前往的目的地數量進行評比。該指數涵蓋199本護照與227個旅遊目的地，為用戶提供最完整、最可靠的全球通行與移動力資訊。

根據恒理護照指數最新排名，新加坡再度榮登榜首，持星國護照者可免簽前往193個旅遊目的地，韓國以190個名列第2，日本以189個緊追在後。

比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、西班牙和瑞士並列第4，可暢行無阻前往187個目的地；奧地利、希臘、挪威、葡萄牙和瑞典以186個並列第5。

台灣名列第36，比上次評比前進1名，可免簽證通行136個國家和地區。

在上次評比中掉出前10名的美國，這次排名小幅前進1名來到第11名。中國護照免簽僅82國，與波札那並列第61名。

敬陪末座的仍是阿富汗，排名第105，僅可免簽前往24個國家。敘利亞和伊拉克分居第104及103名，可免簽證通行26、29個國家。

