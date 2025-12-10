路透：美要求ICC修改規定不查川普 否則將祭新制裁

圖為位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）外觀。美聯社

美國總統川普 政府官員表示，將要求國際刑事法院（ICC）修改創立文件，確保該法院不會調查川普及其高層官員。該官員說，若國際刑事法院拒絕配合，美國將祭出新制裁。

路透報導，該官員說，如果國際刑事法院未滿足美方要求，以及另外兩項訴求，包括撤銷對以色列領袖在加薩 戰爭中行為的調查，以及正式結束對美軍在阿富汗 行動的早期調查，華府不排除懲罰更多ICC官員，甚至對法院本身實施制裁。

如果再度對國際刑事法院祭出制裁，將使美國對ICC的施壓行動大幅升級。美國官員，包括共和黨與民主黨人士，長期批評該法院侵犯美國主權。

這名要求匿名的川普政府官員表示，華府已將這些訴求傳達給部分同為美國盟友的國際刑事法院成員國，並向法院表達立場。

美國並非2002年「羅馬規約」（Rome Statute）的締約國，該規約設立了ICC作為終審法院，賦予其起訴國家元首的權力。由於修改羅馬規約需要2/3的成員國批准，任何為配合美方要求修改羅馬規約的作法，都將緩慢且困難。

國際刑事法院法官去年11月對以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）、前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）軍事首領馬士禮（Ibrahim Al-Masri）發出逮捕令，指控他們在加薩衝突期間涉嫌犯下戰爭罪及危害人類罪。

2020年3月，國際刑事法院檢方針對阿富汗展開調查，範圍包括美軍可能涉及的罪行。自2021年以來，ICC已淡化對美方行動的調查，但並未正式結案。

為迫使國際刑事法院撤銷相關指控，美國今年稍早已對包括法官與檢察官在內的9名ICC官員實施制裁，但尚未對整個法院機構祭出制裁，否則將嚴重影響法庭運作。

這名川普政府官員表示：「越來越多人擔憂…到了2029年，ICC可能將矛頭指向總統、副總統、國防部長等人，對他們展開司法追訴。」

官員說：「這是無法接受的，我們絕不會讓這種事情發生。」