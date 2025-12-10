諾貝爾和平獎得主缺席典禮非首例 曾為劉曉波留空椅

我的頻道

中央社巴黎10日綜合外電報導
今年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）10日不會出席頒獎典禮，她並非首位無法親自領獎的得主。美聯社

今年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）今天不會出席頒獎典禮，她並非首位無法親自領獎的得主。法新社整理歷來著名缺席者如下：

● 2023年：穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）

這位伊朗維權人士在首都德黑蘭惡名昭彰的伊文監獄（Evin）牢房內獲得諾貝爾獎，只能在獄中慶祝。

穆哈瑪迪提倡反對伊朗強制戴頭巾與死刑制度。頒獎典禮當天，她由流亡法國的17歲雙胞胎兒女代表出席，由他們代為朗誦她設法送出牢房的講稿。

穆哈瑪迪自2021年起遭監禁，2024年12月曾因病獲釋一段時間。

● 2022年：畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）

這位白俄羅斯人權鬥士當時人在獄中，由妻子平丘克（Natalia Pinchuk）代為領獎。

畢亞利亞茨基是白俄羅斯主要人權團體「維斯納」（Viasna）創辦人。2021年被捕的他和3名共同被告遭控資助抗議活動及走私金錢，法院於2023年判處他們長期監禁，畢亞利亞茨基遭判10年徒刑。

● 2010年：劉曉波

中國異議人士劉曉波因「煽動顛覆國家政權罪」被判11年徒刑，獲獎當年正在服刑。頒獎現場擺了一把象徵性的空椅子。

在劉曉波得獎的消息公布後，他的妻子劉霞遭到軟禁，3個兄弟也被中國限制出境。

劉曉波曾參與1989年天安門廣場的抗議活動。2017年，劉曉波因肝癌獲准保外就醫，仍不敵病魔在醫院辭世，享壽61歲。

● 1991年：翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）

緬甸軍事領導階層打壓民主派，當年和平獎得主公布時，民主運動領袖翁山蘇姬正被軟禁在家。

雖然翁山蘇姬獲准出國領獎，但她因為擔心無法返國而拒絕。典禮上，她由兩個兒子和丈夫代為領獎，台上再次擺上一把象徵性的空椅。

● 1983年：華勒沙（Lech Walesa）

波蘭工運領袖華勒沙迫使當局承認共產陣營第一個獨立工會「團結工聯」（Solidarnosc）。

華勒沙擔心若前往挪威首都奧斯陸受獎後會回不了波蘭，因此由妻子和兒子代表出席。

● 1975年：沙卡洛夫（Andrei Sakharov）

這位蘇聯異議人士及物理學家因勇於捍衛人類和平基本原則而榮獲諾貝爾獎。沙卡洛夫被蘇聯當局禁止前往挪威，由同為維權人士的妻子伯納（Elena Bonner）代為領獎。

● 1973年：季辛吉（Henry Kissinger）、黎德壽（Le Duc Tho）

1973年和平獎得主是史上最具爭議的得主之一，季辛吉與黎德壽雖促成越南停火協議，但協議很快失效。

當年兩人皆未出席領獎。黎德壽以停火協議未獲履行為由拒領，季辛吉則是因為擔心示威活動未前往奧斯陸。

● 1935年：奧西艾茲基（Carl von Ossietzky）

奧西艾茲基是德國記者與和平主義者。

1933年發生國會縱火案後，當局對納粹頭子希特勒（Adolf Hitler）的反對者發動突襲，奧西艾茲基在行動中被捕，他獲獎時正被納粹關押於集中營。

一名德國律師騙取其家人同意，私吞獎金，被判兩年苦役。奧西艾茲基則於1938年病逝。

