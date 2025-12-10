我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：若能重來一次 不會加入DOGE

免簽國旅客來美擬審查5年社群紀錄…今日你應知道5件事

羅浮宮珠寶失竊 調查揭差30秒就可能阻止賊人得逞

中央社巴黎10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國羅浮宮10月發生竊案，價值連城的王冠珠寶至今下落不明。路透
法國羅浮宮10月發生竊案，價值連城的王冠珠寶至今下落不明。路透

法國羅浮宮10月發生竊案，價值連城的王冠珠寶至今下落不明。今天公布的調查顯示，竊賊逃逸30秒後，警方和保全就抵達現場，若非維安疏失未及時改善，本有可能人贓俱獲。

法新社報導，羅浮宮博物館（Louvre Museum）在光天化日下發生竊案令當局難堪，文化部下令展開調查，並於今天公布報告。

報告內容指出，10月19日星期日案發當天上午，竊賊闖入現場時，附近兩支監視攝影機只有一支在運作。

這份在法國參議院文化委員會披露的報告並提到，保全監控室的監控螢幕也不足，無法及時掌握各路影像。而在警報響起後，由於協調不良，導致警方一開始被派往錯誤地點。

文化委員會主席拉馮（Laurent Lafon）在聽證會開場時表示：「調查凸顯出博物館本身及其主管機關在維安問題上的全面失職。」

其中一項最令人震驚的發現，是竊賊離開30秒後，警方與私人保全就抵達現場。

調查負責人寇賓（Noel Corbin）告訴參議員：「差個30秒，（私人保全公司）塞科利達（Securitas）的警衛，或是開車來的警察，就有可能阻止竊賊脫逃。」

他表示，如果配備現代化監視攝影系統，或是被竊賊拿手持砂輪機切開的門板用了強化玻璃，抑或是內部協調做得更好，都有可能阻止價值約1億200萬美元的王冠珠寶被竊。這些珠寶至今仍未尋獲。

羅浮宮館方看過的幾份評估報告早已點出維安風險，包括幾年前珠寶業者梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的專家所做的稽查。

那份報告點名今年竊賊犯案時使用的陽台是安全死角，可以用伸縮梯進入，而這跟後來的案件發展完全吻合。

寇賓證實，現任羅浮宮館長戴卡赫（Laurence des Cars）對前館長馬蒂內茲（Jean-Luc Martinez）下令進行的這項稽查並不知情，「相關建議未被採納，其實本可防止這次失竊」。

他並補充道，兩任由政府指派的管理者之間缺乏協調。

警方認為已逮捕的4名竊賊就是全部做案者。當時竊賊總共花了10分鐘左右，就在阿波羅長廊（Apollo Gallery）完成竊案，隨後騎乘重機逃逸。

外界早就要求戴卡赫辭職，今天調查報告公布後，她有可能面臨更大壓力。

羅浮宮 參議院 參議員

上一則

免簽國旅客來美擬審查5年社群紀錄…今日你應知道5件事

下一則

諾貝爾和平獎得主缺席典禮非首例 曾為劉曉波留空椅

延伸閱讀

羅浮宮工會下周發動輪流罷工 抗議人力短缺設施老化

羅浮宮工會下周發動輪流罷工 抗議人力短缺設施老化
Harry Winston台北101專門店 50億珠寶奢華展出

Harry Winston台北101專門店 50億珠寶奢華展出
7分鐘驚世搶案後羅浮宮又出包 天花板漏水釀400件資料受損

7分鐘驚世搶案後羅浮宮又出包 天花板漏水釀400件資料受損
竊賊半夜闖店只為偷這 亞裔店主痛失10萬元珍藏

竊賊半夜闖店只為偷這 亞裔店主痛失10萬元珍藏

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重

TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重