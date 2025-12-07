貝南爆未遂政變 總統宣示穩定西非部隊展開部署

我的頻道

中央社貝南科托奴／奈及利亞阿布加7日綜合外電報導
非洲西部國家貝南今天稍早發生未遂軍事政變，圖為一輛裝甲車出現在貝南科托努街頭。(新華社)
非洲西部國家貝南總統塔隆於今天稍早的未遂軍事政變後透過國營電視台向民眾保證情勢穩定。西非經濟共同體則表示，西非部隊正在對貝南進行部署。

法新社報導，塔隆（Patrice Talon）在貝南國營電視台指出：「我要向大家保證，目前情勢已經完全獲得控制，因此請大家從今晚開始可以安心照常進行各項活動。」

他強調：「全國範圍內的治安和公共秩序都將獲得維護。」

西非經濟共同體（ECOWAS）今天則表示，為協助貝南當局掌控局勢，西非部隊正在對貝南進行部署。

西非經濟共同體在聲明中指出，將派遣奈及利亞、獅子山、象牙海岸和迦納的部隊「支援貝南政府和共和軍，維護貝南共和國的憲政秩序和領土完整」。

與此同時，奈及利亞總統府一名消息人士告訴法新社，奈及利亞空軍已經對鄰國貝南的多處目標發動空襲，顯示與貝南當局協調行動，協助平息政變。

奈及利亞空軍發言人、准將埃喬達梅（Ehimen Ejodame）表示：「奈及利亞空軍已經依據西非經濟共同體相關協議和待命部隊授權，在貝南共和國執行任務。」

目前尚不清楚空襲目標為何。

