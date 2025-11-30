我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國土安全部長：華府阿富汗槍嫌 可能在美「激進化」

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

氣旋肆虐斯里蘭卡增至334死 2004海嘯後最慘重天災

中央社可倫坡30日綜合外電報導
氣旋迪特瓦在斯里蘭卡引發洪水和山崩，罹難人數今天急劇上升至334人，有近400人仍然失蹤。(路透)
氣旋迪特瓦在斯里蘭卡引發洪水和山崩，罹難人數今天急劇上升至334人，有近400人仍然失蹤。(路透)

斯里蘭卡國家災害管理中心指出，氣旋迪特瓦引發洪水和山崩，罹難人數今天急劇上升至334人，有近400人仍然失蹤。

法新社報導，氣旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）是過去20年來重創這個島國的最嚴重天災。官員指出，隨著救難人員清理遭倒樹和土石流阻斷的道路，受創最重的中部地區災損程度正逐漸明朗。

國家災害管理中心（Disaster Management Centre）表示，死亡人數已從今天稍早的212人增加為334人，有近400人失蹤，創紀錄降雨對超過130萬人造成影響。

為因應這場災難，總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）宣布進入緊急狀態，矢言在國際援助下重建國家。

他在全國演說中指出：「我們正面臨我們歷史上最大、最具挑戰性天災。我們絕對會打造一個比過去更好的國家。」

這是自從2004年印度洋地區發生毀滅性海嘯以來最慘重天災。當年海嘯在斯里蘭卡造成約3萬1000人喪生，超過100萬人無家可歸。

斯里蘭卡多數地區今天雨勢減緩，但首都可倫坡低窪地區仍一片汪洋，當局正準備展開大規模賑災行動。

一架對受困可倫坡以北一間醫院病患運送食物的貝爾212型（Bell 212）直升機今晚墜入河中。5名機組人員已全數送往鄰近醫院救治。

官員指出，印度派遣的一架直升機今天從距離可倫坡東北約90公里處的中部科特馬勒鎮（Kotmale）救出受困的24人，其中包括一名孕婦和一名坐輪椅的男子。

斯里蘭卡空軍表示，巴基斯坦也派遣救援團隊前來，日本則承諾提供援助，並將派出團隊評估災區的緊急需求。

氣旋迪特瓦昨天北轉朝印度方向前進。當局指出，首都的洪水預計至少還需一天才會退去。天氣預報顯示暫時不會再降雨。

斯里蘭卡 印度 海嘯

上一則

打擊俄國目標 烏克蘭無人機藉助AI提升戰場優勢

延伸閱讀

東南亞遭遇洪水與山崩 印泰馬3國累計逾400人罹難

東南亞遭遇洪水與山崩 印泰馬3國累計逾400人罹難
氣旋侵襲增至132死176失蹤 斯里蘭卡宣布緊急狀態

氣旋侵襲增至132死176失蹤 斯里蘭卡宣布緊急狀態
為何不派無人機、直升機、雲梯車滅火？港警：皆無法使用

為何不派無人機、直升機、雲梯車滅火？港警：皆無法使用
退休族遇天災 20萬買房現值10元

退休族遇天災 20萬買房現值10元

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事

南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事