西班牙爆非洲豬瘟疫情 對中國豬肉出口全面喊停

中央社馬德里28日綜合外電報導
西班牙農業部28日指出，巴塞隆納（Barcelona）附近發現兩頭野豬死亡並驗出染上非洲豬瘟，這是三十年來首見，西班牙已暫停所有對中國豬肉出口。示意圖。路透
西班牙農業部28日指出，巴塞隆納（Barcelona）附近發現兩頭野豬死亡並驗出染上非洲豬瘟，這是三十年來首見，西班牙已暫停所有對中國豬肉出口。示意圖。路透

西班牙農業部今天指出，巴塞隆納（Barcelona）附近發現兩頭野豬死亡並驗出染上非洲豬瘟，這是三十年來首見，西班牙已暫停所有對中國豬肉出口。

路透報導，這起非洲豬瘟疫情正值西班牙積極爭取中國市場、希望提升豬肉出口市占率之際，同時中國也因反傾銷調查，對歐盟（EU）豬肉產品加徵關稅。

西班牙農糧生產衛生與動物福利總局局長賈西亞（Emilio Garcia）在記者會上指出，停運措施是按近期與北京達成的雙邊協議實施。等中國宣告協議啟動後，受非洲豬瘟影響以外地區將可恢復對中國出口。

根據西班牙農業部數據，巴塞隆納位於加泰隆尼亞（Catalonia）地區，這個地區占西國豬場7%左右。

法國商品研究機構Cyclope分析師希米爾（Jean-Paul Simier）說：「這並不是個好消息。自7月以來，豬肉價格已下跌兩成，歐洲市場本已面臨困境…最大的歐盟豬肉出口國面臨亞洲、特別是中國可能實施禁運的風險。」

西班牙豬業聯盟Interporc國際事務總監米格爾（Daniel de Miguel）表示，根據最近簽署的協議，西班牙其他地區的豬肉業者將可繼續向中國及歐盟出口產品，但如日本等其他國家可能祭出全面禁令。

非洲豬瘟對人體無害，但對豬隻致命，近年來已在歐洲持續向西擴散。

德國豬肉產業規模龐大，也受疫情衝擊，許多國家早已對德國豬肉實施禁令。近幾個月來，克羅埃西亞也正試圖控制當地疫情。

