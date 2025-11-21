數千年傳統美食 日本鰻魚珍饌面臨全球保育壓力

我的頻道

中央社日本埼玉縣上里町21日綜合外電報導
鰻魚飯。Image by 加藤 俊 from Pixabay
鰻魚飯。Image by 加藤 俊 from Pixabay

在距離東京不遠的一家鰻魚料理店裡，4位朋友正準備享用鰻魚珍饌。在此同時，因為數量下降，鰻魚如今成為一場激烈國際保育辯論的焦點。

法新社報導，在日本，鰻魚極受歡迎，但同時也屬於瀕危物種。「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）會議將自24日起於烏茲別克召開，鰻魚是否納入保護名錄及其貿易規範，將成為CITES會議討論焦點。

日本人食用鰻魚已有數千年，如今多以串烤方式料理，再刷上醬油與味醂調製的醬汁。

現年52歲的業務員高橋（Yukiko Takahashi）在平沼水產（Hiranuma Suisan）用餐時告訴法新社：「這是一道奢侈的料理，我們通常是在犒賞自己或慶祝時才會立享用。」「今天我們朋友特地來這裡慰勞自己。」

日本強烈反對歐盟、巴拿馬與宏都拉斯提出的提案─把全球19種鰻魚全數列入CITES公約附錄─從而限制其貿易。

全球鰻魚總消費量中，有高達85%在東亞，特別是日本。日本去年吃掉61000公噸鰻魚，其中近3/4靠進口。

科學家表示，全球鰻魚資源都在下降，主因是人類活動所造成的水域汙染、溼地破壞、水力發電大壩以及捕撈過度等因素。

日本鰻（常見於東亞）與美洲鰻均被列入國際自然保育聯盟（IUCN）「瀕危」名錄，歐洲鰻則被列為「極度瀕危」。

