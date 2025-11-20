國際原子能總署通過決議 促伊朗全面配合核查

我的頻道

中央社維也納20日綜合外電報導
國際原子能總署（IAEA）20日通過一項決議，敦促伊朗依據聯合國相關決議，向該機構提供與其核子計畫有關的資訊及進一步准許查核。圖為IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）。路透
國際原子能總署（IAEA）20日通過一項決議，敦促伊朗依據聯合國相關決議，向該機構提供與其核子計畫有關的資訊及進一步准許查核。圖為IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）。路透

國際原子能總署（IAEA）今天通過一項決議，敦促伊朗依據聯合國相關決議，向該機構提供與其核子計畫有關的資訊及進一步准許查核。

法新社報導，該署署長葛羅西（Rafael Grossi）昨日再度呼籲德黑蘭允許IAEA檢查6月遭到以色列及美國襲擊的關鍵核設施。

近年來，伊朗與這個聯合國核能監管機構之間的緊張關係多次升高，尤其是在6月爆發為期12天的戰爭之後，當時以色列與美國對伊朗重要核設施發動攻擊，緊張再度加劇。

戰後，雖然該機構的檢查人員能夠進入部分設施，但像福爾多（Fordo）和納坦茲（Natanz）等在攻擊中受損的場址，至今未獲准進入。

依據決議文，今天通過的決議「敦促伊朗完全且立即履行其依據聯合國安理會決議下的法律義務，並與國際原子能總署充分且及時地合作，包括提供機構要求的資訊與准許查核」。

該決議以19票贊成、3票反對及12票棄權通過。

葛羅西昨天在維也納總部主持例行理事會開會後表示：「我們已經執行多次檢查，但尚未能進入遭攻擊的場址。我希望我們能夠前往。事實上，我們必須前往，因為這是伊朗的承諾之一。」

「我希望我們能朝正面方向推進。」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）昨晚則於Telegram發文，拒絕就「遭轟炸場址」與國際原子能總署合作。

「我們僅就未受影響的核設施，依據國際原子能總署的規定合作。」

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30

