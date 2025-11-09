我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朱孝天不受控被消失？F4演唱會確定3缺1

糧食券延遲發放 布碌崙華人科技公司發給陷困境家庭50元

泰國開放民眾瞻仰詩麗吉王太后遺容 預計首日將有逾萬人

編譯羅方妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰國當局9日起開放一般民眾前往曼谷大皇宮瞻仰詩麗吉王太后遺容，現場大排長龍。(歐新社)
泰國當局9日起開放一般民眾前往曼谷大皇宮瞻仰詩麗吉王太后遺容，現場大排長龍。(歐新社)

泰國詩麗吉王太后24日晚間9時21分在朱拉隆功醫院辭世，享壽93歲。曼谷郵報報導，泰國9日起開放一般民眾前往曼谷大皇宮向詩麗吉王太后致敬。曼谷警察局長暹（Siam Boonsom）表示，預計當天會有超過萬人前往曼谷大皇宮瞻仰詩麗吉王太后遺容。

長暹說，當局已經安排6200個座位，供訪客在上午8時至晚間9時間使用。他表示，光是開放首個小時，就有3000名民眾來訪，預計當天訪客將超過萬人。

人潮在當天清晨6時開始聚集，有些民眾說他們8日晚間就抵達。

泰國第一軍區（The First Army Region）9日和多個政府當局及志願機構合作，為前來瞻仰詩麗吉王太后遺容的民眾提供便民服務。第一軍區司令沃拉約斯中將（Worayos Luangsuwan）前往皇家田廣場（Sanam Luang）視察相關工作，截至9日上午，已有約8000人登記前往向詩麗吉王太后致敬。

泰國王室事務局表示，前往向詩麗吉王太后致敬的民眾須穿黑色或白色有領襯衫，不能穿著無袖上衣。女性必須穿著布裙或傳統裙裝，不能穿牛仔褲。對於未穿著合適服裝前來的女性，現場將提供裙子借用。

泰國

上一則

COP30會議將開幕 各國關注美、中意向

下一則

俄軍空襲烏能源設施 烏克蘭副總理：仍約10萬人斷水斷電

延伸閱讀

秦始皇祖母陵墓出土的長臂猿 證實為已滅絕新物種

秦始皇祖母陵墓出土的長臂猿 證實為已滅絕新物種
詐騙ing／緬軍炸KK園區 上千「豬仔」跳河逃命

詐騙ing／緬軍炸KK園區 上千「豬仔」跳河逃命
中國「秋季外交」登場 西班牙國王、泰王、挪威外相接連到訪

中國「秋季外交」登場 西班牙國王、泰王、挪威外相接連到訪
12歲泰女被騙到東京賣淫 生母甩掉女兒在台灣賣淫被逮

12歲泰女被騙到東京賣淫 生母甩掉女兒在台灣賣淫被逮

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
日相高市早苗的黑色手提包最近爆紅，2026年3月底之前能出貨的產品都已被預約售完。（路透）

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

2025-11-04 14:55
英國當局從蘇炳海手中查扣價值數百萬英鎊的稀有恐龍化石。(路透)

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

2025-11-08 12:43

超人氣

更多 >
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心
在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程

在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程
道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名
聯準會再降息 4招最大化利息收入

聯準會再降息 4招最大化利息收入