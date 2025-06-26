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全球和平指數冰島連17年居冠 美跌至128名落後印度

中央社／雪梨26日即時報導
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冰島景點藍湖溫泉，以據說可養顏美容的溫泉與火山泥面膜著稱。（路透）
冰島景點藍湖溫泉，以據說可養顏美容的溫泉與火山泥面膜著稱。（路透）

根據最新發布的2025年全球和平指數（GPI），冰島蟬聯全球最和平國家，敬陪末座的是俄羅斯。台灣在163個國家與地區中排名第40，美國跌至第128名，落後辛巴威和印度等國。

報告指出，在這個衝突升溫、地緣政治分裂以及經濟不確定性日益加劇的時代，全球最和平的10個國家因其高度「積極和平」（Positive Peace）水準脫穎而出。「積極和平」指的是維持長期和平所需的態度、制度與結構。

全球和平指數根據涵蓋社會安全與治安、國內外持續衝突，以及軍事化程度等3大領域的23項定性與定量指標，對全球163個國家進行排名，每個國家的每項指標評分為1到5分，分數愈低，和平程度愈高。儘管2025年全球和平程度平均下降了0.36%，這10個國家依然名列前茅，有些甚至在區域或全球逆風的情況下仍有所長進。

亞太國家方面，新加坡是東南亞最和平的國家，以1.357分名列全球第6；日本則以1.44分排在第12名。而台灣雖面臨中國施壓，仍以1.73分位居第40名；韓國以1.736分名列第41，中國則以2.093分排名98。

根據報告，2025年全球最安全的10個國家依序為冰島、愛爾蘭、紐西蘭、奧地利、瑞士、新加坡、葡萄牙、丹麥、斯洛維尼亞、芬蘭。最不安全的10個國家則是俄羅斯、烏克蘭、蘇丹、剛果民主共和國、葉門、阿富汗、敘利亞、南蘇丹、以色列、馬利。

冰島已連續17年蟬聯全球最和平國家，在3大領域中皆維持卓越表現，特別是在「持續衝突」方面獲得滿分，代表這個國家未涉入任何國內或國際衝突，擁有穩健的社會體制、低犯罪率、最低軍事化程度，以及高度社會信任。

此外，冰島在「安全與治安」領域排名全球第1，成為2025年全球最安全國家，排名第2到第5的是挪威、芬蘭、日本和新加坡。

2025年全球和平指數顯示，全球和平程度持續下滑，重大衝突發生前的許多關鍵指標已達二戰以來最高水準。衝突死亡人數上升、地緣政治緊張加劇，以及中等強權以及中等強國的獨斷獨行正在推動「大分裂」（The Great Fragmentation），也就是全球秩序的根本性重塑，並標誌著新地緣政治時代的出現。

如果再加上大國競爭、不對稱戰爭科技，以及脆弱經濟體債台高築，未來爆發更多衝突的可能性大幅增加。

報告指出，全球和平程度處於指數創立以來的最低水準，而衝突前兆的條件則為二戰以來最差。自2014年以來，全球和平程度每年都在惡化，過去10年中有100個國家和平程度下滑。

目前有59場以國家為基礎的衝突正在進行中，為二戰結束以來最多，2024年紀錄顯示有15萬2000人在衝突中喪生。2024年有17個國家因內部衝突導致超過1000人死亡，為1999年以來最高，另有18個國家的死亡人數超過100人。

此外，衝突日益國際化，2024年有78個國家捲入境外衝突。2024年全球因暴力造成的經濟損失達19.97兆美元，相當於全球GDP的11.6%，光是軍事支出就占了2.7兆美元。

冰島 新加坡 俄羅斯

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