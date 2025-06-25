我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指平盤作收 歷史高點近在咫尺 道指跌逾百點

華府破100℉ 參院民主黨領袖舒默因脫水緊急送醫

呂特：北約將成更公平的同盟 歐洲、加拿大將付出更多

中央社海牙25日專電
北約秘書長呂特。（美聯社）
北約秘書長呂特。（美聯社）

北約峰會正式同意將各盟國軍費占GDP比重從2%提高到3.5%，軍事相關支出則占1.5%。秘書長呂特在峰會後記者會上表示，歐洲盟國和加拿大將付出更多、承擔更大責任，使北約成為「更公平」的同盟。

北大西洋公約組織（NATO）年度高峰會在海牙舉行，32個盟國領導人今天共同發布「海牙峰會宣言」，同意最遲自2035年起，每年直接、間接投資在國防的支出須達國內生產毛額（GDP）的5%。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）說，這項決定將使北約更強大、更公平、更具殺傷力。

他在記者會上被多家媒體連番問到，這次峰會被形容為「川普峰會」，盟國是否為了取悅川普而同意美國所要求的5%軍費占比目標，萬一明年川普又想要更多怎麼辦。

呂特表示，他跟川普認識達10年，「我相信他，他是一個有實力且追求和平的人」。

他強調北約提高軍費一事早在1950年代美國總統艾森豪（Dwight David Eisenhower） 時期便提出，如今盟國都知道面臨著嚴重的俄羅斯安全威脅，加上中東情勢、中國大幅擴充軍備等狀況，北約國家提高國防花費確有必要。

對於這次峰會結論宣言內容只有短短5段文字，且第5段是在感謝東道主荷蘭，與傳統峰會結論公報著墨了許多國際安全情勢大不同，呂特表示「我們試圖聚焦在3項核心議題」，即重申共同防禦原則、增加軍費和提高國防工業產能。

川普昨天在專機上向隨行記者談到北大西洋公約第5條的共同防禦條款時，回應是否遵守該條「取決於如何定義」，呂特今天在記者會表示，第5條內容清楚，不會有不同解讀。

「海牙峰會宣言」同意盟國對烏克蘭防衛及其國防工業的直接貢獻可算入軍費占比5%目標，呂特也再次提到今年以來歐洲盟國對烏克蘭大增軍援，以使烏克蘭能持續戰鬥抗俄、確保未來持久的和平。

對於峰會前表態反對提高到5%的西班牙，呂特說他相信西班牙會遵守今天正式通過的共同承諾。

北約盟國在宣言中同意每年提交報告檢視其為達標所做的努力，並將在2029年作一次總檢討，屆時並將評估戰略環境、更新北約軍力目標（NATO Capability Targets）。

值得注意的是，2014年北約各國承諾國防支出占比2%，如今的5%目標則分成3.5%直接國防支出和1.5%安全相關基礎建設等間接支出，因此有專家點出其中計算問題。

根據峰會宣言，3.5%的計算將根據2035年北約國防支出所商定的定義，用於核心國防需求，以實現北約軍力目標。

曾任北約新興安全挑戰副助理秘書長西亞（Jamie Shea）告訴「歐洲動態」（Euractiv），過去不少盟國在計算先前的2%目標時，把多個間接支出項目也算進去，如今直接國防支出乍看是要從2%再增加1.5%，但實際上須投入武器、軍隊等的直接開銷將會超過1.5%。

換言之，西班牙、比利時這種花10年還達不到2%的國家，將更難應付新的目標，恐怕會考驗川普的耐性及歐洲其他盟國擔心美國退場的焦慮。（編輯：高照芬）1140625

北約 川普 烏克蘭

上一則

伊朗衛生部：以色列襲擊已致伊朗627人死亡

延伸閱讀

北約海牙峰會「快、狠、準」一切都是為了川普

北約海牙峰會「快、狠、準」一切都是為了川普
川普籲普亭終止俄烏戰爭 考量是否售烏愛國者飛彈

川普籲普亭終止俄烏戰爭 考量是否售烏愛國者飛彈
與川普會晤50分鐘討論停火 澤倫斯基「滿意」

與川普會晤50分鐘討論停火 澤倫斯基「滿意」
以廣島長崎原爆比擬空襲伊朗 川普：使戰爭結束

以廣島長崎原爆比擬空襲伊朗 川普：使戰爭結束

熱門新聞

美國空軍士兵在密蘇里州懷特曼空軍基地查看一枚GBU-57巨型鑽地炸彈，攝於2023年5月。資料照片。(美聯社)

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

2025-06-18 21:41
In-N-Out薯條常被批評「乾、沒味道」，卻靠最簡單的做法奪冠。（路透）

快看世界／這家薯條竟然打敗了麥當勞

2025-06-18 15:25
伊朗庫姆附近的福爾多（Fordow）地下核設施在美國空襲前後的衛星影像，分別拍攝於2025年6月20日與6月22日。（路透）

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

2025-06-22 15:08
伊朗民眾23日在德黑蘭慶祝襲擊位於卡達的美軍基地。(路透)

對美「軍事回應」後 伊朗官媒正式宣佈：停火

2025-06-23 23:29
日本首相石破茂近日出席七大工業國集團（G7）高峰會。圖／法新社

石破茂G7這舉動遭轟「丟盡顏面」 1細節曝英文程度差

2025-06-19 09:54
美國太空科技公司馬薩爾科技的衛星影像顯示，伊朗伊斯法罕核設施的地道入口22日可見受損。(路透)

伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」

2025-06-25 08:54

超人氣

更多 >
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除
身上老是這裡痠那裡痛？多吃這幾種食物能緩解發炎

身上老是這裡痠那裡痛？多吃這幾種食物能緩解發炎
3星座男愛愛後「瞬間冷下來」 他下半身是野獸、理智卻清醒？

3星座男愛愛後「瞬間冷下來」 他下半身是野獸、理智卻清醒？
客人買冰茶 華人老闆聽到「ICE」轉頭就跑

客人買冰茶 華人老闆聽到「ICE」轉頭就跑
美情報評估伊朗核能力未毀 白宮：「低階魯蛇」洩漏錯誤機密貶低川普

美情報評估伊朗核能力未毀 白宮：「低階魯蛇」洩漏錯誤機密貶低川普