對中防長董軍談伊朗遭襲 伊朗防長：希望中方主持公道

中國官媒央視旗下帳號玉淵譚天，今日下午釋出伊朗防長納西爾扎德抵達青島上合防長會現場的畫面。(取自玉淵譚天微博)

上海合作組織成員國國防部 長會議於25到26日，在山東青島舉行。據新華社，中國國防部長董軍25日分別會見伊朗 國防部長納西爾扎德、俄羅斯國防部長貝洛索夫等「會議客人」。其中，納西爾扎德說，伊朗近日遭受襲擊，希望中方繼續主持公道，為維護當前停火局面、緩和地區緊張局勢發揮更大作用。

據新華社，董軍25日在青島分別會見赴華出席上海合作組織成員國國防部長會議的白俄羅斯 國防部長赫列寧、伊朗國防部長納西爾扎德、巴基斯坦國防部長阿西夫、吉爾吉斯國防部長穆卡姆別托夫、俄羅斯國防部長貝洛索夫。

董軍說，百年變局加速演進，單邊主義、保護主義逆流滋長，霸權霸道霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序，成為最大的亂源禍源。各方要加強在聯合國、上合組織等多邊框架下的協作配合，團結更多志同道合的進步力量，捍衛國際公平正義，維護全球戰略穩定。

董軍還稱，上合組織各成員國防務部門要堅守上合初心，弘揚「上海精神」，凝聚上合力量，持續深化務實合作，以更加有力的作為，共同守護好和平發展環境。

值得注意的是，在以色列、伊朗衝突局勢不確定性持續下，伊朗國防部長納西爾扎德的與會格外受到關注。據中方發布，納西爾扎德說，伊朗近日遭受襲擊，感謝中方對伊方正當立場的理解和支持，希望中方繼續主持公道，為維護當前停火局面、緩和地區緊張局勢發揮更大作用。

本日稍早，據中國官媒央視旗下「玉淵譚天」昨日傍晚報導，伊朗國防部長阿齊茲．納西爾扎德已抵達現場。在中媒畫面中，納西爾扎德乘車抵達後，在伊朗及中國軍方人員陪同下進入會場，並未作任何表示。

另，今日也和董軍會見的俄羅斯國防部長貝洛索夫說，今年是蘇聯偉大衛國戰爭、中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。俄方願與中方一道，以兩國元首重要共識為引領，在新的起點上深化兩軍戰略溝通與務實合作，共同維護全球戰略穩定。