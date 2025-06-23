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日本參議院選戰目標 石破茂盼取得過半席次

中央社東京23日專電
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日本首相石破茂。（歐新社）
日本首相石破茂。（歐新社）

隨著日本國會休會，首相石破茂今晚召開記者會，被問及身為執政黨自民黨總裁（主席），在7月參議院選舉時達到什麼目標或「勝負線」時，他表示，「包括非改選的席次在內，盼取得過半席次」。

日本朝日新聞報導，石破今晚在首相官邸（行政中心）記者會上表示，自民黨身為「少數執政黨」，在本期國會政府提出的59項法案當中有58項法案通過，自認「身為負責任的執政黨，留下了一定的成果」。

針對米價飆漲的問題，石破表示，全國超市約1000家所出售的米5公斤平均價格含稅3920日圓（約新台幣800元），政府釋出儲備米後，米價確實起了變化，達到平抑效果。針對促進日本米擴大出口等的議題，石破表示，「將改變政策」。

日本下個月將舉行參議院選舉（半數席次改選），石破被媒體問及此選戰的目標或「勝負線」時表示，「不應輕率地談想要取得多少席次」。

不過，石破認為，包含非改選的席次在內，期待聯合執政的自民黨及公明黨（自公兩黨）能維持過半席次，將改選的席次是自公66席當中有必要確保50席。

被問及參議院選戰的焦點，石破指出，「選民最關心的就是物價高的議題」。他表示，政府將針對米價飆漲、汽油、電費等能源價格做好因應。

日美關稅談判遲遲未能達成協議，被媒體問及「是否應重新調整既有的談判戰略」時，石破答說，「絕對不能因為想早日達成協議，而損害到國家利益」。

美國高額對等關稅90天暫緩期將在7月9日屆滿，被媒體問及如何說服美國總統川普時，石破表示，「會思考什麼是最有效、有助於國家利益的，將全力以赴」。

有關以色列、伊朗持續互相攻擊，美國攻擊伊朗的核設施，伊朗可能關閉荷莫茲海峽（Hormuz Strait）報復，石破表示，「無法預料回答」。

不過，石破言及日本石油的8成仰賴進口自中東，中東局勢緊張，將對日本的能源穩定供給帶來重大的影響，政府高度關注此事。

對於滯留在以色列、伊朗的日本僑民，石破強調，「將想定各種事態，做好準備，妥善因應」。

被媒體問及「荷莫茲海峽被封鎖的話，是否成為日本行使集體自衛權的對象」時，石破表示，「有關集體自衛權，依循既有的做法」。

日本在2015年安倍政府時期通過了安全保障相關法制。

被媒體問及美國攻擊伊朗核設施在國際法上是否適切的問題時，石破指出，「須時常思考國際法上可能會有何種評價」。他表示，「美國這次的做法是希望事態早日平息，顯示出力阻伊朗擁核武的決心」。

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