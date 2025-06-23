北約峰會議程為川普縮短 荷蘭祭出史上最大規模維安

荷蘭將首次主辦北約峰會。（歐新社）

川普 2.0時代的首次北約 高峰會即將召開，主辦國荷蘭祭出史上最大規模維安，歐洲盟國則面臨美國要求提高軍費、調整安全布局的壓力。這次峰會因顧慮川普可能不耐，議程較過去大幅縮減，甚至結論公報也恐大縮篇幅。

北大西洋公約組織（NATO）將在24、25兩日於荷蘭第三大城─海牙的「世界論壇」（World Forum）場地召開年度高峰會，這是1949年北約成立以來首次在荷蘭舉辦。

荷蘭國家廣播基金會（NOS）新聞網報導，預期有45位國家領導人在內的150位政要，以及專家、媒體等共9000人參與峰會，是荷蘭史上最大的維護安全行動，將動用全國超過一半的警力，18日起圍繞海牙半徑16公里範圍內也禁止任何民用無人機飛行。

荷蘭「大眾日報」（Algemeen Dagblad）則指出，荷蘭政府主辦這場峰會估計要花費1億8340萬歐元（約新台幣62.7億元）。

中央社記者在峰會前夕來到海牙，市區依然車水馬龍，但行經會場周邊大範圍區域的公車電車都已改道，「世界論壇」外圍也封路進行安檢。

據NOS新聞網採訪北約內部人士指出，今年峰會達成共識結論的公報可能會出現只有3段內容的超短版本，相形之下，2024年在美國華府的北約峰會公報有44段、2023年在立陶宛首都維爾紐斯的峰會公報更多達90個段落。

由於結論共識須經32個成員國一致同意，而美國總統川普與歐洲盟國在俄烏及中東戰事上多次不同調，美國在關稅風暴衝擊歐洲經濟的背景下又強力要求歐洲盟國大幅提高國防支出，加上川普不按牌理出牌的作風，讓這次峰會出現「多一事不如少一事」的氣氛。

比較過去兩年與今年的峰會議程安排，便可明顯發現改走簡約風格。例如，前兩年都有北約各國領導人與烏克蘭 總統的「北約-烏克蘭理事會」，今年改成由外交部長層級出席的「工作餐會」，同一時段歐美國家領導人們則在豪斯登堡宮殿（Huis ten Bosch Palace）參加荷蘭國王的晚宴。

除了烏克蘭專場「降級」，2023年北約峰會首度邀請四個印太夥伴國家（IP4）日本、韓國、澳洲、紐西蘭的總統或總理來開北約-印太專場峰會，以標榜區域安全互相關連，去年也比照辦理，但今年依北約原先釋出的議程並沒有北約-印太峰會，印太四國代表露臉的場合將只有國防產業論壇。

直到22日峰會公開議程才添加最後一場活動，由北約秘書長呂特（Mark Rutte）在25日下午與川普一起會見印太四國領導人。不過除了紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）已來到歐陸，日、韓、澳政府領導人都表示不會出席海牙峰會。

此外，過去兩年北約峰會都安排女性部長級論壇，2023年還有簽署氣候變遷備忘錄儀式，強調軍事、安全議題與氣候變遷互有影響。但這兩個不受川普重視的議題今年也在議程上消失。

2018年川普在首任總統的第一年參加北約峰會時，拋出震撼彈揚言美國將退出北約；今年6月七大工業國（G7）高峰會時，他則提早離開去忙別的事。前例在先，這次北約峰會的安排想必已為川普因素而傷透腦筋。