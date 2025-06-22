我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未來3天氣溫衝百 紐約發布高溫預警

俄前總統：美形同挑起新戰爭 川普拿不到和平獎

美擬限制南韓晶片廠中國業務 韓官員赴美將提出關切

中央社華盛頓22日綜合外電報導
韓國首席貿易談判代表呂翰九。(歐新社)
韓國首席貿易談判代表呂翰九。(歐新社)

韓國首席貿易談判代表呂翰九今天表示，他本周赴華府會見美國官員就關稅進行第3輪雙邊技術性談判時，將就美國可能對晶片製造商的中國業務實施限制一事提出關切。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）本周稍早時引述知情人士說法報導，美國官員已通知台積電、三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）等全球領先的半導體公司，美方計畫取消能讓這些公司在中國使用美國技術的豁免。

根據路透社，韓國產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九（Yeo Han-koo）在啟程前往華府前受訪，記者問及關於美國可能採取政策限制使外國晶片製造商在中國營運受阻的擔憂。他告訴記者：「我會（向美方）轉達產業界的憂慮，並將竭盡全力處理此事。」

呂翰九也指出，有鑑於美國當前的政治與經濟不確定性，首爾當局可能無法在7月截止日期前達成貿易協議。這意味貿易談判可能會持續到7月8日之後。

韓國目前適用美國基準10%關稅，另有25%對等關稅緩徵90天。雙方4月舉行初步談判時，同意於7月8日前制定一項降低關稅的貿易協議。

關稅 貿易協議 華府

上一則

伊朗新一輪飛彈攻勢 以色列3地被擊中釀23傷

下一則

美空襲伊朗核設施前 英國證實曾接獲通知

延伸閱讀

美介以伊衝突 中國學者：各方都打破底線 震驚美親自下場

美介以伊衝突 中國學者：各方都打破底線 震驚美親自下場
美介入以伊戰爭 紐時：中東動盪會讓中國損失慘重

美介入以伊戰爭 紐時：中東動盪會讓中國損失慘重
美軍空襲伊朗核設施 紅十字會：恐釀不可逆轉戰爭

美軍空襲伊朗核設施 紅十字會：恐釀不可逆轉戰爭
專家：美國攻擊伊朗恐引發反擊 威脅中東海域商船

專家：美國攻擊伊朗恐引發反擊 威脅中東海域商船

熱門新聞

美國空軍士兵在密蘇里州懷特曼空軍基地查看一枚GBU-57巨型鑽地炸彈，攝於2023年5月。資料照片。(美聯社)

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

2025-06-18 21:41
In-N-Out薯條常被批評「乾、沒味道」，卻靠最簡單的做法奪冠。（路透）

快看世界／這家薯條竟然打敗了麥當勞

2025-06-18 15:25
伊朗首都德黑蘭17日遭空襲冒出黑煙。路透

伊朗官媒釋出17秒手摸核彈影片 嚇阻以色列

2025-06-18 09:15
美國總統川普周一在加拿大亞伯達省參加七大工業國集團（G7）峰會時，發文表示「所有人應立即撤離德黑蘭」。（路透）

川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

2025-06-16 20:06
伊朗最高領袖哈米尼。(路透資料照)

伊朗最高領袖哈米尼：戰役開打了 我們不會手下留情

2025-06-17 21:22
伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)。（路透）

以色列國防部長：伊朗最高領袖哈米尼下場恐跟胡森一樣

2025-06-17 10:08

超人氣

更多 >
4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑

章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退