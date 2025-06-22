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東京都議會選舉 自民黨失去第一大黨地位

編譯中心／即時報導
日本首相石破茂領導的自民黨，在22日東京都議會選舉失去第一大黨地位。(歐新社)
日本首相石破茂領導的自民黨，在22日東京都議會選舉失去第一大黨地位。(歐新社)

日本東京22日舉行都議會選舉，日本NHK在投票結束後公布的出口民調和開票結果顯示，中央執政的自民黨失去東京都議會第一大黨地位。這次選舉被視為下月參議院選舉前哨戰，自民黨的表現令黨內憂心。

投票至當地時間晚上8時（美東時間上午7時）截止。NHK於投票當天進行出口民調，顯示自民黨可能獲得15至29席，東京都知事小池百合子支持的「都民第一會」可望獲得25至35席，成為都議會第一大黨。另外，公明黨預計將獲得15至22席，共產黨和立憲民主黨可望分別獲得10至19席。

截至22日深夜，都議會127席已開出105席，都民第一會拿下27席，遙遙領先自民黨的16席。

選前自民黨在都議會擁有30席，是第一大黨，其次是都民第一會26席。自民黨在這次都議會選舉主要目標就是維持第一大黨，以帶動參院選情。

自民黨東京支部會長井上信治在22晚間開票時說，「我認為結果非常嚴峻。我們的呼籲未能深入民心，我感到很遺憾」。

對於這次選舉對參院選舉的影響，井上表示，「都議會本質上是地方選舉，我認為不會產生直接影響」。

日本媒體報導，日本參議院選舉可能在7月20日舉行，東京都議會選舉結果因此備受關注。

在去年10月眾議院選舉中，自民黨已失去過半數地位。日本媒體猜測，若參院選舉自民黨再次挫敗，可能導致黨內出現領導層更替。

過去幾個月，因通貨膨脹與稻米價格飆升導致的民怨，使首相石破茂內閣支持率處於谷底。共同社22日公布最新民調顯示，石破內閣支持率為32.5%，不支持率為50.9%。

這次東京都議會選舉將選出127席，共有創紀錄的295名候選人參選，為1997年以來最多，其中包括99名女性候選人，也是歷來最多，官員稱這是「令人欣喜的趨勢」。

日本 投票 參院

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