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夏季到了 北半球迎來全年最長白天

世界新聞網馬雯婷╱即時報導
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今天是2025年北半球全年白天最長的一天，也象徵著備受期待的夏季正式開始。（路透）
今天是2025年北半球全年白天最長的一天，也象徵著備受期待的夏季正式開始。（路透）

今天是2025年北半球全年白天最長的一天，也象徵著備受期待的夏季正式開始。

根據雅虎新聞網報導，2025年的夏至將於美東時間6月20日晚上10: 42到來。此時，太陽將位於北半球最北的位置。雖然夏至不一定被視為「官方」夏季的開始，但天文學家普遍認為，這一天標誌著夏季的開端。

美國太空總署（NASA）表示，「六月夏至標誌著地球在軌道上經過的一個精確時刻，這是一個人類數千年來持續觀測的穩定天文現象。」NASA補充說，「從英國的巨石陣到墨西哥的奇琴伊察，許多古代建築都是根據夏至進行設計與對齊，顯示出這些天文事件在各大文化中的重要地位。」

預計數以千計的遊客將湧入北半球各地，以不同形式迎接這一天的到來，從英格蘭威爾特郡的巨石陣祭典，到瑞典、丹麥、挪威和芬蘭熱鬧的仲夏節慶祝活動。

什麼是夏至？

「夏至」（Solstice）一詞源自拉丁語，其中「sol」意為太陽，「sistere」意為靜止，用以描述太陽在天空中達到最高點時，似乎「靜止」不動的狀態。

對北半球而言，夏至是一年當中白天最長、夜晚最短的一天。這是因為地球在這一天的北極端，向太陽傾斜達到全年最大角度。每年僅有兩次「至日」：一次是夏至，另一次是12月的冬至，後者則是南半球朝向太陽傾斜的極致時刻。

NASA指出，至日之所以在人類歷史中一直具有重大意義，是因為此時地球傾斜軸與太陽形成的特殊關係，使得某一半球接收到的日照明顯多於另一半球。

2025年夏至當天，北半球將迎來全年日照時間最長的一日。根據Space資料，赤道地區將獲得約12小時日照，中緯度地區（如美國大部分地區）約有15小時的陽光照射。而在北極圈以北，由於接近太陽，甚至會出現24小時不落的「永晝」現象。

為什麼夏至的時間每年都不一樣？

夏至通常落在6月20日至22日之間，具體時間依所在時區而異。

雖然我們習慣將一年定為365天（閏年為366天），但從天文角度來看，地球繞太陽公轉一圈實際上約需365.242199天。這微小但穩定的差異會逐年累積，進而影響夏至實際發生的日期與時間。

根據時間與天文資訊平台（Time and Date）的資料，在北半球許多地區，夏至前的幾天往往日出時間已開始變早，而日落時間則可能在夏至後幾天才達到最晚。這種現象與太陽「真太陽時」與人類所使用的時鐘和日曆之間的偏差有關，天文學家稱之為「時間方程式」（equation of time）。

至日與分日的區別

至日（Solstice）與分日（Equinox）都是與季節變化密切相關的天文事件，但兩者有明顯差別。以2025年春分（3月20日）和即將到來的夏至為例即可說明。

至日：地球傾斜達到最大值的時刻。夏至時，北半球白天最長、夜晚最短；冬至則相反，為白天最短、夜晚最長。

分日：春分與秋分發生在地球不向任何一極傾斜時，此時太陽直射赤道。根據美國國家氣象局說法，這兩天全球大部分地區的白天與夜晚幾乎相等。

NASA 瑞典 太空

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