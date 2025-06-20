我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AIT恢復受理學生簽證 申請人須將社媒設為「公開」

是否攻打伊朗 川普只聽少數幾名核心官員意見

印度航空奪命空難引憂慮 機票訂票率暴跌逾3成

中央社新德里20日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
印度航空20日起的航班數量會減少約15%，持續到7月中旬。（路透）
印度航空20日起的航班數量會減少約15%，持續到7月中旬。（路透）

印度航空（Air India）12日發生空難，有超過270人不幸罹難，這起事件引發印度民眾對搭機、對印度航空的擔憂，事故發生6天內印度航空的訂票率就暴跌超過3成。

印度航空12日原定從印度阿默達巴德（Ahmedabad）飛往英國倫敦的波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）在起飛後不久就墜毀，機上242人中有241人罹難，加上陸上遭波及而不幸喪命的民眾，這起空難共奪走逾270條人命。

事故中諸如一家4口前往英國追夢卻共赴黃泉、要提前到英國給將畢業的女兒驚喜卻搭上死亡班機等令人心酸的故事，還有事故現場滿是飛機殘骸之類的照片、影片，讓搭機帶來的焦慮感在全印度蔓延，經常必須搭機往來各地的人也紛紛感到恐懼。

新德里電視台（NDTV）報導，這起墜機事件在印度引發軒然大波，許多人抨擊是波音的飛機有安全疑慮，也有人質疑是印度航空出了問題，不論如何，這起近年最重大的飛安事故，已經讓不少人不在乎是否能退款，鐵了心要把機票給取消。

印度藍星空中之旅服務（Blue Star Air Travel Services （India） Pvt Ltd）老闆歐薩（Madhav Oza）表示，在印度航空那起駭人聽聞的空難發生後6天內，印度航空機票的訂票出現暴跌。

他說：「從預訂量來看，我們發現有30%到35%的下滑，印度航空那起事故、以色列與伊朗的衝突都可能是造成影響的關鍵因素。」

其中一名取消機票的人辛赫（Shubhraj Prasad Singh）表示，墜機事件後，他取消了原本訂好的機票，打算改到其他時間，但之後看到很多印度航空航班取消的新聞，讓他猶豫不決，不知道是否要重新再訂機票。他提到，航空公司拒絕退款給他，也未提供任何協助。

新德里電視台指出，旅行社的資料顯示，自12日以來，印度航空的訂單中有超過20%被取消。

印度旅行社WanderOn執行長高爾（Govind Gaur）表示，確實發現旅客放棄印度航空，轉搭其他航空的情況。他提到，過去幾天被取消的機票，多數有兩個共通點，首先是多為印度航空的班機，其次是那些航班飛的多為波音客機。

根據印度航空發給會員的訊息，該公司依照印度民航總局（DGCA）要求，正在對其擁有的33架波音787進行全面檢查，目前已有26架完成檢查，已獲准能夠飛行，其他的飛機還在維護階段，在投入使用前將接受完整檢查。

印度航空表示，印度民航總局已經確認，波音787機隊維護流程完全符合標準，但為了建立起大眾的信任，該公司會繼續加強787、777飛機飛行前的檢查。

在這樣的情況下，印度航空20日起的航班數量會減少約15%，持續到7月中旬。

印度 機票 波音

上一則

教宗良十四世警告：AI恐影響年輕人智力發展

延伸閱讀

錯過替哥哥換位機會…印航空難唯一「奇蹟」倖存者飽受折磨

錯過替哥哥換位機會…印航空難唯一「奇蹟」倖存者飽受折磨
波音787雙引擎故障？外媒曝印航空難調查 緊急發電機墜毀前疑啟動

波音787雙引擎故障？外媒曝印航空難調查 緊急發電機墜毀前疑啟動
印度航空1天內4班機疑故障待調查 國際線大亂

印度航空1天內4班機疑故障待調查 國際線大亂
印度又空難 神廟起飛後 直升機墜毀7死

印度又空難 神廟起飛後 直升機墜毀7死

熱門新聞

卡普爾檔案照。（路透）

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

2025-06-13 19:12
以色列士兵在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。(路透資料照)

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

2025-06-15 07:20
美國空軍士兵在密蘇里州懷特曼空軍基地查看一枚GBU-57巨型鑽地炸彈，攝於2023年5月。資料照片。(美聯社)

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

2025-06-18 21:41
以色列中部15日遭伊朗空襲引發火災。(路透)

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

2025-06-15 09:20
日本佳子公主9日搭乘巴西國內線班機，熟睡畫面遭偷拍上傳社群，引發日本網友不滿。圖為佳子公主出訪。（歐新社）

日「最美公主」訪巴西遭偷拍 機上瞌睡畫面曝 日人氣炸

2025-06-14 22:52
In-N-Out薯條常被批評「乾、沒味道」，卻靠最簡單的做法奪冠。（路透）

快看世界／這家薯條竟然打敗了麥當勞

2025-06-18 15:25

超人氣

更多 >
英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
2025男主漲粉榜 「難哄」白敬亭只排第四、他拔得頭籌

2025男主漲粉榜 「難哄」白敬亭只排第四、他拔得頭籌
避免牛排煎出「灰帶」大廚：最好改變烹飪方法

避免牛排煎出「灰帶」大廚：最好改變烹飪方法
4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶

4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶