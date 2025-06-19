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英企拒中籍人士求職遭控 法官：基於國安考量 非種族歧視

中央社倫敦19日綜合外電報導
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英國一個就業仲裁法庭裁定，拒絕聘雇中國籍或俄羅斯籍人士處理涉及國家安全議題，或需要安全許可的職務，並不是種族歧視。示意圖。(路透)
英國一個就業仲裁法庭裁定，拒絕聘雇中國籍或俄羅斯籍人士處理涉及國家安全議題，或需要安全許可的職務，並不是種族歧視。示意圖。(路透)

英國一個就業仲裁法庭裁定，拒絕聘雇中國籍或俄羅斯籍人士處理涉及國家安全議題，或需要安全許可的職務，並不是種族歧視

判決書中指出，拒絕來自敵意國家的人士擔任國防產業中的特定職務，因為涉及英國的安全風險，並不是歧視。

英國「衛報」（Guardian）報導，英國一家和英美國防部門有關聯的人工智慧（AI）公司基於安全考量，拒絕一名中國籍科學家求職，而被控種族歧視。

報導中表示，中國籍科學家徐天琳（Tianlin Xu，音譯）向Binary AI Ltd求職，但遭該軟體公司創辦人派屈克-伊凡斯（James Patrick-Evans）回絕。最後是一名英國人獲聘雇。

派屈克-伊凡斯在電郵中寫道：「很遺憾，基於你的國籍，我決定不受理你的求職。身為一家公司，我們和西方政府在敏感領域密切合作，並希望持續下去。我們的規模還不足以確保在現階段聘雇你這類國籍人士所需的隔離和安全管控。」

倫敦法官巴堤（Judge Baty）18日稱這封電郵寫的不好，「完全隔離，看起來好像是因為國籍問題的直接種族歧視」。

不過，法官指出，事實上，徐女士是因為她的國籍關係無法取得安全許可而被回絕。

法官還說：「這理由適用於任何無法獲得安全許可的國籍人士（包括俄羅斯、北韓、伊朗與中國國籍）。原因並非國籍本身。」

仲裁法庭得知，與派屈克-伊凡斯合作的防務官員「強烈建議（他）不要聘僱中國籍人士」。

Binary AI曾與國防科學暨科技實驗室（Defence Science and Technology Laboratory）和國防部簽約研發可以找出軟體內部中隱藏「後門」的人工智慧。

種族歧視 AI 國防部

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