瑞士女性納入徵兵支持度上升 首度過半男性贊同

瑞士國防部每年支付交通費給瑞士的交通公司如瑞士國鐵，補貼軍中人員使用火車、電車、公車與船舶等的費用。瑞士國軍在服役期間可免費搭乘營區到住家之間的區段，乘坐時必須穿著軍服，並攜有效的出勤令。（中央社）

根據瑞士的一項研究顯示，47%的瑞士選民希望將徵兵制擴大到女性，較前次調查上升7個百分點。其中57%男性受訪者表示支持，也是今年首次男性選民過半數支持女性從軍。

瑞士國會17日針對蘇黎世聯邦理工學院軍事學院（MILAK）和安全研究中心（CSS）近日發表的「安全2025」最新國家安全研究，發出新聞稿。

國會新聞稿表示，瑞士選民對2025年的世界政治局勢依然抱持悲觀態度，感到悲觀者增加10個百分點，因此以義務役為基礎的民兵制度獲得明確支持，對於與北約合作的意願已經高於平均水準，顯示國家安全比個人自由更為重要。

新聞稿中也指出，這項國防議題的重視度升高，來自2022年俄羅斯 入侵烏克蘭 後，對國土安全的檢視。也因川普上台後增加國際局勢的變數，更增加了瑞士女性是否必須義務從軍的討論熱度。新制度的討論包括男性與女性皆須履行義務役，並可自由選擇服兵役、替代役或社會服務。而男性仍應服兵役，不轉向社會服務為主替代役，是瑞士現在主流民意。

目前瑞士女性在軍隊比例不到1%，瑞士國防部 計畫於2030年能達到女兵人數10%，近年以改善軍中女性工作條件為首要任務，積極招募女兵。瑞士女性目前並無服兵役的義務，國軍是否能加入女性的義務役，需要修改憲法，選民的意見至關重要。