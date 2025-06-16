民眾憂伊朗核洩漏 科威特：國內核輻射「正常且穩定」

圖為6月14日衛星圖像顯示，伊朗伊斯法罕的鈾濃縮設施。(路透)

鑑於科威特民眾擔憂鄰近的伊朗 核電站遭以色列 襲擊可能引發泄漏，科威特官方多個機構日前表示，目前科國內核輻射狀況「正常且穩定」。

科威特國民警衛隊分管防化與輻射監測工作的官員15日表示，已全天候持續監測國內輻射與化學狀況，目前狀況「正常且穩定」。

科威特衛生部官員15日對媒體表示，科衛生部監測系統「目前未記錄到任何異常輻射水平，所有監測數據均處於科威特的自然範圍之內」。

科威特與伊朗南部布什爾省的布什爾核電站隔海相望，距離大約300公里。科威特全國用水均為海水淡化，因此伊朗核設施遭襲是否引發海水污染，也是科威特監測和關注的對象。

此外，科威特武裝部隊總參謀部16日在社交媒體上發表聲明說，近日科威特民眾在空中看到的彈道導彈「位於極高空域，已超出科威特領空範圍，對科領土不構成任何威脅」。

自13日凌晨以來，以色列對伊朗多地發動大規模空襲，轟炸伊朗核設施和軍事目標，造成大量人員傷亡。作為報復，伊朗向以色列境內不同目標發動多輪導彈和無人機 襲擊。伊朗布什爾省兩家煉油廠14日遭以色列空襲，部分設施爆炸起火。