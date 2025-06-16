伊朗再對以發動飛彈襲擊 以軍打了伊朗國家電視台大樓

伊朗國家電視台16日發布的視頻截圖顯示，在以色列無人機攻擊後，網路大樓起火。(美聯社)

以色列 國防軍16日傍晚發表聲明說，伊朗 對以色列發動新一輪飛彈襲擊。以色列媒體當天報道稱，以軍證實襲擊了伊朗國家電視台大 樓。

新華社記者手機安裝的預警系統顯示，以色列北部加利利湖及以色列控制的戈蘭高地響起防空警報。

根據以軍的初步評估，伊朗此輪襲擊發射了少量飛彈。以色列急救組織「紅色大衛盾」說，目前沒有人員傷亡報告。

當天稍早時候，以軍發表聲明說，以空軍根據情報對伊朗武裝部隊用於軍事目的的一個「通信中心」進行了精準打擊，直接破壞了伊朗武裝部隊的軍事能力。聲明稱，伊朗武裝部隊以民用為幌子使用該建築，掩蓋了該中心基礎設施和資產的軍事用途。

按照「以色列時報」的說法，這一聲明證實以軍當天轟炸了位於伊朗首都德黑蘭的伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台大樓。

據伊朗法爾斯通訊社16日報道，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台大樓當天遭以色列襲擊。該電視台直播畫面顯示，從電視台演播室內傳出爆炸巨響並升起濃煙。伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道說，電視台直播節目因以色列襲擊而中斷，稍後恢復。暫不清楚大樓內人員傷亡情況。