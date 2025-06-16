我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對以色列旅行警示升至最高級 這些地方也不要去

人生下半場居住首選 退休華人讚移動屋像世外桃源

伊朗再對以發動飛彈襲擊 以軍打了伊朗國家電視台大樓

新華社耶路撒冷6月16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗國家電視台16日發布的視頻截圖顯示，在以色列無人機攻擊後，網路大樓起火。(美聯社)
伊朗國家電視台16日發布的視頻截圖顯示，在以色列無人機攻擊後，網路大樓起火。(美聯社)

以色列國防軍16日傍晚發表聲明說，伊朗對以色列發動新一輪飛彈襲擊。以色列媒體當天報道稱，以軍證實襲擊了伊朗國家電視台大樓。

新華社記者手機安裝的預警系統顯示，以色列北部加利利湖及以色列控制的戈蘭高地響起防空警報。

根據以軍的初步評估，伊朗此輪襲擊發射了少量飛彈。以色列急救組織「紅色大衛盾」說，目前沒有人員傷亡報告。

當天稍早時候，以軍發表聲明說，以空軍根據情報對伊朗武裝部隊用於軍事目的的一個「通信中心」進行了精準打擊，直接破壞了伊朗武裝部隊的軍事能力。聲明稱，伊朗武裝部隊以民用為幌子使用該建築，掩蓋了該中心基礎設施和資產的軍事用途。

按照「以色列時報」的說法，這一聲明證實以軍當天轟炸了位於伊朗首都德黑蘭的伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台大樓。

據伊朗法爾斯通訊社16日報道，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台大樓當天遭以色列襲擊。該電視台直播畫面顯示，從電視台演播室內傳出爆炸巨響並升起濃煙。伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道說，電視台直播節目因以色列襲擊而中斷，稍後恢復。暫不清楚大樓內人員傷亡情況。

伊朗 以色列 台大

上一則

「身高」影響競爭力？南韓小學生瘋打針 投資未來

下一則

民眾憂伊朗核洩漏 科威特：國內核輻射「正常且穩定」

延伸閱讀

伊朗諾貝爾獎得主等領袖投書法媒 籲終結與以色列衝突

伊朗諾貝爾獎得主等領袖投書法媒 籲終結與以色列衝突
以總理稱控制德黑蘭上空 伊朗革命衛隊：準備長期開戰

以總理稱控制德黑蘭上空 伊朗革命衛隊：準備長期開戰
WSJ獨家：伊朗向美以傳訊息 盼結束敵對行動、重啟核談

WSJ獨家：伊朗向美以傳訊息 盼結束敵對行動、重啟核談
伊朗不退 以色列冒險捲入永無止境戰爭…下一步怎麼走？

伊朗不退 以色列冒險捲入永無止境戰爭…下一步怎麼走？

熱門新聞

印航空難唯一生還者拉梅什的座位是在緊靠逃生門的11A（紅圈所示）；圖為失事機型的座位分布圖。（取自SeatGuru）

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

2025-06-12 10:43
卡普爾檔案照。（路透）

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

2025-06-13 19:12
凱特王妃。（美聯社）

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

2025-06-08 00:19
以色列士兵在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。(路透資料照)

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

2025-06-15 07:20
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。(美聯社)

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

2025-06-12 06:07
印度航空AI171班機失事。(路透)

印航241死空難唯一生還者影片曝光 為何這個座位救他一命

2025-06-12 20:03

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
開始領社安金後 別忘了還有這7項福利

開始領社安金後 別忘了還有這7項福利
用刀去除鮭魚皮太費事 改用這招很輕鬆

用刀去除鮭魚皮太費事 改用這招很輕鬆
政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了
新娘太美 巴西新郎還沒說「我願意」就癱軟昏倒

新娘太美 巴西新郎還沒說「我願意」就癱軟昏倒