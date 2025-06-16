英軍情六處首位女性首長 曾掌管情報科技部門創先例

梅特維利獲任命為對外情報機關「軍情六處」史上首位女性首長。（美聯社）

英國首相施凱爾 （Keir Starmer）15日任命梅特維利（Blaise Metreweli）為對外情報機關「軍情六處」史上首位女性首長。在此之前，梅特維利掌管MI6的情報科技部門，創女性擔任該部門總監先例。

軍情六處（MI6）因為1960年代首度問世的英國007系列電影及其男主角、虛構角色MI6特工詹姆士龐德 （James Bond）而在國際間聲名大噪。不過，在電影中，MI6首長代號為M，但在真實世界中，MI6首長代號為C。

1995年，M首次由女性演員、實力派巨星茱蒂丹契（Judi Dench）飾演，很快即成為007系列電影中，辨識度最高的M。然而，在現實生活中，自1909年正式成立以來，MI6直到2025年的今天才出現史上首位女性首長，較電影晚了30年。

茱蒂丹契飾演的M角色塑造曾參考英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）史上首位女性首長雷明頓（Stella Rimington）。雷明頓自1992至1996年領導MI5，是MI5史上首位任命時即公開姓名的首長。MI5歷來第2位女性首長是2002至2007年在任的曼寧漢波勒（Eliza Manningham-Buller）。

MI6現任首長摩爾（Richard Moore）擬於今年秋天卸任，他曾表達希望見到MI6終於能有女性首長。今年MI6首長遴選進入最後階段時，出線的候選人清一色是女性。

新一任MI6首長梅特維利的喬治亞特色姓氏透露她與東歐的淵源。她曾是MI6情報科技部門首位女性總監。此職位在007系列電影代號為Q，提供詹姆士龐德各種「創意」工具，包括植入他體內、可用於衛星追蹤他所在位置的奈米微粒「智慧血液」（smart blood）。梅特維利另曾於MI5反情報部門擔任主管。

根據英國政府發布的簡歷，47歲的梅特維利曾在劍橋大學研讀人類學，於1999年加入MI6，具26年情報工作資歷，多數時間從事中東和歐洲地區的在地情報實務。

英國媒體援引消息人士說法報導，梅特維利精通阿拉伯語，是MI6重點培養多年的人才，對人工智慧 （AI）在情報工作的應用十分感興趣。「金融時報」（Financial Times）2022年12月曾發布與幾位女性情報人員的罕見專訪，當時梅特維利化名艾達（Ada）受訪。

梅特維利受訪提到，她對科技有狂熱，且孩童時期即夢想從事情報工作，出於樂趣曾與朋友們透過密碼溝通。20餘歲時，她申請加入英國外交部，但在徵選期間被轉介至MI6。

專訪中，梅特維利透露，在MI6的科技創新部門，女性高階主管人數事實上多於男性，但部門整體女性職員人數仍有提升空間。

女性擔任情報人員可以發揮特別的優勢，包括利用社會中常見的對女性先入為主的觀念降低接觸對象的戒心、以及更容易觸發接觸對象的情感共鳴或連結。「金融時報」報導提到，在海外佈線、發展在地情報網絡等實務是梅特維利的強項，包括在戰區，且這未妨礙她經營家庭生活。在海外工作時，梅特維利曾請求MI6改裝配發給她的防彈裝甲車，以便她在車內放置孩童座椅，創MI6先例。

獲任命為MI6首長以前，梅特維利是MI6內擔任部門總監的3位女性之一，另外兩位女性總監則分別主掌情報行動和策略。

儘管女性高階主管比例呈增長趨勢，根據MI6釋出的資料，MI6的女性人員薪資待遇平均仍較男性低7.9%。