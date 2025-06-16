伊朗不退 以色列冒險捲入永無止境戰爭…下一步怎麼走？

伊朗16日凌晨對以色列發動了新一輪導彈襲擊，特拉維夫的應急和救援人員處理現場。（新華社）

有線電視新聞網(CNN)16日分析，以色列 與伊朗 衝突爆發不到一周，接下來可能出現的變數包括：伊朗人民起義反抗、重啟核子談判、川普 總統改變態度；對以色列來說，冒險捲入永無止境的戰爭已經不是投一次，以色列2023年10月7日遭遇哈瑪斯(Hamas)突擊後發動戰爭，加薩(Gaza)地區迄今戰火未熄，下一步將怎麼走似乎沒有清楚計畫，如今又面臨另一場看起來也沒有時間限制、沒有明確退場機制的戰爭。

報導指出，以色列以空前手段攻擊伊朗，行動初期頗有斬獲，但隨著戰火加劇及伊朗反擊，周末期間各界開始質疑以色列是否做好打算如何收場。美國雖然在空防方面協助以色列抵抗伊朗飛彈攻擊，到目前為止卻不願參與攻擊伊朗，以色列因此被迫重新評估軍事行動可能達成哪些目標。

以色列消息人士受訪時說：「最後將以外交手段結束戰爭，而非軍事。」消息人士說，以色列希望這波軍事行動能對伊朗在今後任何核子談判的籌碼都造成重挫。

以色列這套以戰逼和的策略，先前在加薩地區用來對付哈瑪斯並未成功，但只要伊朗有願意談判的一絲可能，以色列就覺得有機會。

一名以軍官員對CNN表示，這波行動目的在於永久消除伊朗核子與飛彈對以色列帶來的「生存威脅」，對完成目標並沒有時間限制。

以色列能否實現目標，美國是否出手相助是關鍵因素，但美國卻表明不願再次捲入中東戰爭。

美國官員對CNN說，川普總統擋下以色列想要暗殺伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)的計畫，川普也表明不會介入衝突，要促成停戰。

川普15日在社群媒體發文寫道，伊朗與以色列應該達成協議，也將達成協議，「如同我讓印度與巴基斯坦達成協議一樣」。

CNN分析，以色列與伊朗的狀況跟印度與巴基斯坦不同，以色列需要的是美國的軍力，不是美國的外交干預。

伊朗某些重要核子濃縮設施位於北部爾多(Fordow)山區地底深處，若沒有美國軍事介入，以色列即使持續猛攻，伊朗依然能夠保存核子實力。以色列策略還有一個缺點是，就算伊朗所有設施都被摧毀，只要伊朗政權掌握核子技術，最後還是可以重建計畫。如果伊朗當局撐過眼前難關，可能體認到掌握核子威懾能力，才是避免日後再受攻擊的最佳防禦之道，而不是簽署新的核子協議。

報導指出，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)看準這點，近來頻頻對伊朗人民喊話，呼籲伊朗民眾挺身而出，起義推翻伊朗政權。