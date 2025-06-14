我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州槍嫌留下70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

槍殺眾議員嫌犯 車上有「不要國王」標語

失事印度航空客機黑盒子解讀中 波音787全面受檢

中央社新德里14日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
印航罹難者的遺體由失事現場運至醫院。(美聯社)
印航罹難者的遺體由失事現場運至醫院。(美聯社)

印度民航部長納依度（Kinjarapu Ram Mohan Naidu）今天表示，失事印度航空客機的黑盒子正在進行解讀，內容將有助釐清事發原因。印度政府也要求波音787系列飛機必須全面受檢。

印度航空（Air India）1架波音（Boeing）787-8型「夢幻客機」（Dreamliner），原定12日從印度的阿默達巴德（Ahmedabad）飛往英國倫敦，但卻在起飛不久後墜毀。

失事的印度航空班機機上僅1人奇蹟生還，其餘241人全部喪生。除此之外，飛機下墜時撞擊機場附近建築，也奪走當時地面上數十人的性命。截至目前為止，這起空難已經造成超過270人死亡。

今日印度（India Today）報導，納依度今天舉行記者會，他表示，失事客機的黑盒子已經尋獲，並正在進行解讀，數個機構正對此事進行大規模調查，黑盒子內的資訊預料將會是判讀空難原因的關鍵。

納依度提到，交通部高度重視這起事故，印度航空事故調查局（AAIB）也立即展開行動，除局長趕赴現場評估情況，也於13日傍晚在事故現場找到黑盒子。

納依度說：「AAIB的團隊認為，黑盒子解讀後，能幫助我們深入了解事故發生前，及事發當下的真實情況。」

印度經濟時報（Economic Times）報導，納依度在記者會上表示，印度民航總局（Directorate General of Civil Aviation）已下令擴大對波音787的檢驗。

納依度說：「國家有非常嚴格的安全標準，事故發生後，我們也認為有必要擴大對波音787系列飛機的檢驗，印度目前共有34架波音787，其中8架已經受檢，我們會立刻對所有（波音787）飛機進行檢測。」

在今天記者會中，納依度表示，失事的飛機起飛不久，機長就曾發出求救訊號，但飛機爬升到650英尺後，就快速落下，不久後阿默達巴德航管就失去與飛機的聯繫。

納依度也提到，由於罹難者的身分難以辨識，政府正以DNA比對的方式確認，「一但遺體的身分確認，就會盡快交由家屬帶回，希望相關程序能盡快完成，但必須遵守相關規定」。

印度 波音 DNA

上一則

俄烏再度換俘 莫斯科交還1200具烏軍遺體 稱未收到交換

延伸閱讀

印度空難265死 起落架異常尋獲黑盒子 印航賠償金出爐

印度空難265死 起落架異常尋獲黑盒子 印航賠償金出爐
因美中關稅戰推遲接收 波音向中國吉祥航空交付飛機

因美中關稅戰推遲接收 波音向中國吉祥航空交付飛機
印度婦女飛倫敦會丈夫 塞車晚10分鐘逃過死劫

印度婦女飛倫敦會丈夫 塞車晚10分鐘逃過死劫
印度空難竟發炫耀文 英男星搭私人飛機被轟後道歉刪文

印度空難竟發炫耀文 英男星搭私人飛機被轟後道歉刪文

熱門新聞

凱特王妃。（美聯社）

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

2025-06-08 00:19
印航空難唯一生還者拉梅什的座位是在緊靠逃生門的11A（紅圈所示）；圖為失事機型的座位分布圖。（取自SeatGuru）

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

2025-06-12 10:43
卡普爾檔案照。（路透）

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

2025-06-13 19:12
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。(美聯社)

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

2025-06-12 06:07
印度航空AI171班機失事。(路透)

印航241死空難唯一生還者影片曝光 為何這個座位救他一命

2025-06-12 20:03
印度航空編號AI171的波音787夢幻客機12日在阿默達巴德機場附近墜毀撞上建築物，機尾懸在受損建築物外。路透

飛來橫禍…印航失事班機撞進醫學院 學生至少5死50人送醫

2025-06-12 09:30

超人氣

更多 >
專家分享汽車保養5要訣：我的Toyota開17年沒問題

專家分享汽車保養5要訣：我的Toyota開17年沒問題
4大星座是人生勝利組 金牛天生自帶「吸錢錢體質」

4大星座是人生勝利組 金牛天生自帶「吸錢錢體質」
年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差
威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶