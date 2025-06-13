伊朗宣稱要讓敵人後悔 以色列預期將遭受多波反擊

這張6月13日由以色列國防軍發布的照片顯示，以色列空軍戰機準備前往伊朗實施空襲。（新華社）

以色列 今天凌晨對伊朗 軍事與核設施發動攻擊，伊朗總統裴澤斯基安對此表示要讓敵人「後悔」其愚蠢行為，以色列總理尼坦雅胡預期伊朗將以「多波攻擊」回應。

綜合法新社報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在影片聲明中表示，「我們預計伊朗將發動多波攻擊」。

他還補充說，「採取行動是必要的，我原把（攻擊）實施日期定為2025年4月底」，「但由於各種原因，此一計畫未能實施」。

伊朗以「宣戰」稱呼以色列今天的一連串攻擊，時值美國總統川普 警告伊朗，如果不能就其核計畫達成協議，將發動「更殘酷」的攻擊。

以色列表示，空襲造成數名伊朗高級將領與科學家喪生，其中包括伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）空軍大部分領導高層，同時還襲擊約100個目標，包括核設施在內。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，伊朗將讓以色列對其展開的致命攻擊「後悔」。