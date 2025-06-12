日本佳子公主訪巴西 總統魯拉接見

日本秋筱宮佳子公主在巴西利亞大學與學生會面。（美聯社）

日本 秋筱宮佳子公主11日訪問巴西 首都巴西利亞，由巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）接見，並在總統府高原宮舉行會晤。

佳子公主應巴西政府邀請，5日抵達聖保羅，展開為期10天的訪問。此行訪問是為紀念1895年11月5日簽署確立兩國之間外交關係的「巴西與日本友好通商和航海條約」130週年。

佳子公主現年30歲，是日本皇室秋筱宮文仁親王和紀子妃的次女，也是德仁天皇的侄女。日本是君主立憲制國家，皇室在國際場合擔任象徵性親善角色，促進國家外交。

今天上午，佳子公主與日本代表團首先在巴西國會受到參議院議長阿爾柯倫布雷（Davi Alcolumbre）和眾議院議長莫塔（Hugo Motta）的歡迎，出席紀念雙邊關係週年舉行的隆重會議，隨後參加巴西外交部午宴。

今年也是日本移民 巴西117周年。1908年，首艘載運781名日本移民的船隻「笠戶丸」號抵達巴西聖多斯港（Santos），從那時起，兩國的經濟和文化關係開始深化。

巴西擁有日本以外規模最大的日裔人口，約200萬人；而在日本的巴西僑民社區則是巴西海外僑民中排名第5大，約有20萬人。

根據巴西政府資訊，2024年，日本是巴西在亞洲的第3大貿易夥伴，也是巴西對該地區的第3大出口目的地，雙邊貿易額達110億美元。巴西向日本主要出口鐵礦砂、咖啡、雞肉等產品，從日本主要進口汽車零配件、精密儀器等。