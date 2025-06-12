中國惡房東引發日本輿論撻伐 閃電撤回漲租

圖為東京街頭，示意圖，與文中當事人無關。(歐新社)

中國房東買下日本 東京都一棟公寓後，突然宣布租金 漲價2倍以上，並稱電梯因修理需長期停用，導致部分住戶被迫搬離；事件被日本媒體揭露後，輿論譁然，有議員在國會就此事質詢首相。住戶昨晚收到房東「撤回漲租」的通知，並稱已修好電梯。

日本電視台報導，這起事件始於今年1月，一棟屋齡超過40年的7層樓公寓更換持有人，由一名住所登記在中國的個人成為屋主。住戶隨後接獲通知，寫明目前每月7萬2500日圓（約503美元）的房租，從8月起要調漲至19萬日圓（約1319美元），大約是原本的2.6倍。

考慮到物價上漲與周邊行情，住戶認為漲幅如果控制在1.2倍左右才算合理，因此表明拒絕接受房租調漲。沒想到5月中旬，公寓電梯被公告暫停使用，並稱維修零件製作需要半年以上；另有房間疑似被當作民宿違法經營，噪音令人不堪其擾。住戶表示，約20戶中已有4成搬走，或決定在今年內搬走。

這起事件經過日本媒體報導後，輿論譁然。自民黨參議院決算委員會委員長片山皋月9日在質詢時提出這棟公寓的問題，指出住在7樓70多歲女住戶因為電梯停用被「逼走」，該區區長還對片山表示，「區政府對這種行為無能為力，希望國家出面處理。」

片山指出，「應該受到保護的日本弱勢國民，卻對這種沒常識的強硬手段感到恐懼。」她向首相石破茂 表示，「應該從關懷弱勢國民的角度出發，對外國人的入境管理、土地所有問題，以及對住宅用不動產的投資等，進行制度上的全面檢討。」

石破茂回應，「雖然訪日外國人的消費很重要，但不能犧牲國民的安全、安心。」他並稱將採取對策，防止業主或住戶在租賃關係中遭受不當損失。

事件持續發酵，迫使中國房東有新動作，於昨晚發布通知書表示，「經過公司內部慎重檢討後，決定不實施租金調整。今後的租金將與以往相同，請大家放心。另外，電梯的修繕工程已經順利結束，目前可正常使用。」

有住戶表示，希望房東能夠「親自來道歉並說明情況」。