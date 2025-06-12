印航11A座位乘客奇蹟生還 提供了自己的登機證

人們在印度古吉拉特邦艾哈邁達巴德的空難現場進行救援工作。(新華社)

印度 航空一架載有242人班機今天下午從西部城市阿默達巴德的機場起飛後不久墜毀，目前逾200人喪命，警方指出，失事的波音 787-8夢幻客機有一位生還者，他坐在緊靠逃生門的11A座位。

阿默達巴德市（Ahmedabad）警長馬里克（G.S. Malik）接受印度亞洲國際新聞社（ANI）訪問時說道，這位生還者「已經入院接受治療」。

英國廣播公司（BBC）報導，相關當局稍早公布的失事班機乘客名單顯示，11A座位的乘客全名是維什瓦什．庫瑪．拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh），他是英國人。

印度當地媒體報導，這位奇蹟生還乘客提供了自己的登機證，上面顯示他的姓名和座位號碼11A。

他告訴當地媒體：「班機起飛後30秒，就傳出一聲巨響，然後飛機墜毀。一切都發生得太快了。」

印度航空（Air India）稍早指出，這架航班編號AI 171的波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）原本要飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）。

當地警方表示，這架班機墜毀在阿默達巴德機場附近的住宅區。