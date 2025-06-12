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活到老做到老 逾4成日本長者還在工作 歷史新高

編譯魏紹揆／綜合外電
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日本有42.7％的年長者仍在工作。路透
日本有42.7％的年長者仍在工作。路透

日本內閣府調查發現，有42.7％的年長者從事支薪工作，首次超過40％，其中半數以上都是為了收入，而繼續職場生活。

日本政府在10日的內閣會議上，通過2025年版「日本高齡化社會年度報告」，發現帶薪工作的銀髮族，較2019年調查時增加了5.4％。該調查每5年一次，本次是在去年10、11月實施，受訪者涵蓋2,188名60歲及以上的男性和女性。

年長者被問到為何工作時，「為了收入」是最常見的回答，占55.1％；20.1％回答「因為工作有助健康，並防止老化」、12.4％表示「因為能貢獻知識和能力」，意謂健康與自我實現也是考量因素之一。而被問到想做多久時，最常見的回答是「做到約65歲」，占23.7％；22.4％則回答「只要還能做」就做。在關於經濟擔憂的多選題中，有74.5％提到物價上漲，為最普遍的擔憂。

修改後的《高年齡者僱用安定法》在2021年4月生效，企業必須營造可供人們工作至70歲的工作環境。內閣府說：「重要的是創造一個環境，使年長者即使在高齡時也能根據自己的意願繼續工作」。

日本

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