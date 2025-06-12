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印度警方：失事印航班機242人恐全數罹難

印度航空787-8客機墜毀 總理莫迪震驚悲痛：全力搜救

中央社新德里/巴黎/倫敦12日綜合外電報導
印度總理莫迪。(美聯社)
印度總理莫迪。(美聯社)

印度航空（Air India）1架波音787-8夢幻客機今天在印度西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近墜毀，機上共有242人。印度總理莫迪表示，已與救災單位聯繫，全力搜救。波音公司則說，正蒐集空難相關資訊。

法新社報導，這架航班編號AI 171的客機原定飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport），但起飛不久後就墜毀在機場附近。

美國飛機製造商波音（Boeing）表示，該公司「已獲悉有關印度航空1架飛往倫敦班機墜毀的初步報告」，目前「正致力蒐集更多有關該事件的資訊」。

對於這起空難事件，印度總理莫迪（Narendra Modi）發文說他「深感震驚」，他並向罹難者及家屬表達哀悼與支持。

莫迪在社群平台X發文表示：「阿默達巴德的空難令我們震驚又悲痛，悲傷心碎難以言表。」

莫迪說：「在這個悲傷的時刻，我的心與所有受難民眾同在。」他在貼文中強調，他「一直與正在協助受難者的部長和相關單位保持聯繫」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示這起空難「令人心碎」，並致上哀悼之意。

施凱爾透過倫敦唐寧街首相府發布聲明說：「載有多位英國公民、飛往倫敦的班機在印度城市阿默達巴德墜毀的場景令人心碎。在這個深感悲痛的時刻，我的心與機上乘客及他們的家人同在。」

印度 波音 施凱爾

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