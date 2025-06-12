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波音對787夢幻客機首次墜毀發聲 執行長上任剛滿周年

編譯羅方妤／即時報導
印度阿默達巴德民眾12日站在墜毀的印度航空客機殘骸附近。(歐新社)
印度阿默達巴德民眾12日站在墜毀的印度航空客機殘骸附近。(歐新社)

印度航空編號AI171波音787客機12日剛起飛就在阿默達巴德機場附近墜毀，美國波音公司已對此事發表兩份聲明，表示已初步得知事故，正與印度航空聯絡提供支援。

波音公司首份簡短聲明說：「已獲悉初步報告，正努力收集更多相關資訊。」

波音之後又發布聲明表示：「我們正針對171航班相關事宜和印度航空聯絡，隨時準備提供支援。我們與乘客、機組人員、第一線緊急事務應對人員和所有受影響的人同在。」

英國BBC分析，這起墜機事故將打擊波音公司，該公司先前就一直努力克服波音737專案的一系列問題，包括致命墜機事故。對上任將滿周年的執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）而言，787失事是另一項挑戰。去年奧特伯格獲聘幫助波音處理一系列問題，這些問題使波音的未來備受質疑。

這是波音787首次墜機事故。BBC指出，波音787客機於14年前推出，波音六周前還讚揚787已達到載客10億人次里程碑。波音還說，全球各地共有1175架波音787客機，飛行近500萬個航班，飛行時數超過3000萬小時。

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