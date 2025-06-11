以軍加薩糧食發放中心外開火 31巴勒斯坦人死約200傷

巴勒斯坦人搬走人道物資與糧食。(美聯社)

加薩 民防機構指出，以色列 部隊今天對等待進入一個美國支持的糧食發放中心的民眾開火，造成31人喪生，約200人受傷。

民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社：「由於以色列坦克和無人機對數以千計民眾開火，我們至少運送31名烈士、約200名傷者。這些民眾當時在前往該美國援助中心領取糧食途中。」

以色列軍隊沒有立即回覆法新社的置評請求。

媒體在加薩走廊（Gaza Strip）受到限制，由於難以前往現場，法新社無法針對民防機構宣布的死亡人數進行獨立查證。

巴薩爾表示，數以千計巴勒斯坦 人從當地時間凌晨2時就開始聚集，希望進入受到美國和以色列支持的該糧食分發中心。

路透社則引述當地衛生官員報導，以色列軍隊今天對加薩走廊的襲擊行動至少造成35名巴勒斯坦人死亡，其中大部分命喪美國支持的加薩人道主義基金會（Gaza Humanitarian Foundation）位在加薩中部的援助場所。

在西法醫院（Shifa Hospital）和聖城醫院（Al-Quds Hospital）的醫務官員表示，這些人朝之前為那札林（Netzarim）聚落的該援助場所靠近時遇襲，至少有25人喪生，數十人受傷。

他們表示，以軍對加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）展開襲擊，則造成另外10人死亡。

以色列軍隊對此迄無評論。