菲反嗆中國：域外勢力就是你 應退出西菲律賓海

菲律賓海軍發言人崔尼代。(歐新社)

中國駐菲律賓大使館 日前呼籲菲律賓政府勿把域外勢力拉進中菲之間的南海爭議，菲律賓軍方今天回嗆，對菲律賓來說，中國正是在南海菲索區域進行干涉的外部勢力，也是西菲律賓海動蕩的主因。

中國駐菲律賓大 使館日前在一份聲明中呼籲菲律賓政府，勿將域外勢力拉進中菲的南海爭議之中，而是應該回到「正確道路」，透過對話和諮詢與中國管理歧見。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在例行記者會上回應菲媒提問時說，中方的說法十分正確，因此中國海軍、海警和海上民兵都應離開菲律賓海域。

崔尼代說，中國正是在「西菲律賓海」進行干涉的域外勢力，中方的非法存在、恫嚇、侵犯以及欺騙性訊息，正是在西菲律賓海造成動蕩的主因。

「西菲律賓海」是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓從領海基線向南海延伸出去的200海里專屬經濟海域，與中國以10段線聲索的南海海域有所重疊，雙方長年以來在爭議海域衝突不斷。

菲方多次聲稱中方在南海爭議海域衝撞菲船、噴射高壓水柱，以及向菲國巡邏機的飛行路徑發射照明彈。

崔尼代提到，中方對菲律賓海軍、海岸防衛隊、漁業局船隻的恫嚇及侵犯行為有目共睹，此類行為在文明世界不應發生，菲律賓武裝部隊仍將在理念相近國家的支持下，繼續履行職責。

日本 國會最近批准菲日「相互准入協定」（RAA），崔尼代說，這為日本自衛隊與菲律賓武裝部隊的交流提供法律依據，有助菲律賓軍事現代化的努力，加強菲律賓捍衛西菲律賓海的能力。

另一方面，根據菲律賓軍方提供的資料，5月1日至31日期間，計有25艘中國海警船、16艘中國海軍軍艦出現在黃岩島（又稱民主礁）、仁愛礁及中業島海域，總計41艘。

根據菲方南海立場，這3片海域都位在菲律賓索討的200海里專屬經濟區範圍之內。