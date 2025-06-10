我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

司法部長公布洛城暴動對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

川普稱若過去3晚沒派兵 洛杉磯將成焦土

TikTok在英加大投資 新增超500個職缺

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在美國市場前景不明的視頻社交平台TikTok日前宣布將在英國擴大投資，包括在倫敦設立新辦事處、擴大業務規模並新增就業職位。圖為加州的中國公司TikTok。(歐新社)
在美國市場前景不明的視頻社交平台TikTok日前宣布將在英國擴大投資，包括在倫敦設立新辦事處、擴大業務規模並新增就業職位。圖為加州的中國公司TikTok。(歐新社)

在美國市場前景不明的視頻社交平台TikTok日前宣布將在英國擴大投資，包括在倫敦設立新辦事處、擴大業務規模並新增就業職位。而對英國的投資可被視為其歐洲擴張計畫的一部分。TikTok Shop繼去年底上線西班牙後，又於今年3月正式開放德國、義大利、法國站點。

TikTok發布聲明稱，TikTok英國員工人數今年將增至3,000人，新增500多個工作職位。其正在倫敦巴比肯投資新建辦公室，佔地面積將超過2022年開設的英國總部，預計於明年年初開放。TikTok表示，這將使其在英國基礎設施方面的投資達到約1.4億英鎊（大約1.9億美金）。

TikTok強調，最新的投資不僅是對平台業務的大力支持，也將繼續投入安全監管體系。該平台稱，目前在英國實行的青少年隱私保護措施，如「家庭監管」和「默認內容靜默」等，都在不斷加強。

據了解，目前英國每月有超3,000萬人使用TikTok，英國已成該平台「在歐洲最大的用戶社區」。其電商業務TikTok Shop亦已成為全英增長最快的線上零售平台。研究機構Oxford Economics的數據顯示，截至目前有超過150萬家英國中小企業活躍於TikTok平台，上述企業一年為英國經濟貢獻約16億英鎊（大約22億美金），帶動就業3.2萬個職位。

今年以來，TikTok Shop英國站動作頻頻：平台推出「百萬英鎊俱樂部」計劃，針對新加入的英國商家提供最長90天的零佣金率、免費使用履約配送服務等措施，以激勵新賣家入駐，加速當地直播電商的發展。

近年TikTok持續在歐洲地區擴張，5月初，TikTok宣佈了芬蘭新數據中心項目，該數據中心是TikTok總額120億歐元「四葉草項目」數據安全計劃的重要組成部分。但該平台在歐洲立足仍面臨不少挑戰，比如應對嚴格的監管審查以及來自傳統電商亞馬遜、ebay等激烈市場競爭等。

TikTok在美國市場禁令仍處於拉鋸戰中，華爾街日報報導，川普計畫三度推遲禁令生效日期。儘管關於出售TikTok的協商正在進行，但因為川普自4月點燃美中貿易戰仍在延燒，導致這項交易被擱置。

TikTok 電商 川普

上一則

ChatGPT傳全球出現服務中斷 OpenAI正調查

下一則

報復葉門叛軍 以色列空襲荷台達港 揚言海空封鎖

延伸閱讀

洛杉磯抗議升溫／Waymo自駕車遭縱火 緊急暫停服務

洛杉磯抗議升溫／Waymo自駕車遭縱火 緊急暫停服務
比台灣貴不少 英國工業電價為何如此之高？

比台灣貴不少 英國工業電價為何如此之高？
中美會談前何立峰會英財長 籲保持中英經濟穩定

中美會談前何立峰會英財長 籲保持中英經濟穩定
英國攜NVIDIA推出監理沙盒 助金融業安全測試AI工具

英國攜NVIDIA推出監理沙盒 助金融業安全測試AI工具

熱門新聞

凱特王妃。（美聯社）

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

2025-06-08 00:19
一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
南韓總統當選人李在明在確定當選之前前往支持者集會，向支持者發表談話。（中央社）

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

2025-06-04 06:10
南韓總統李在明4日與妻子金惠京抵達就職典禮現場。（美聯社）

反對夫從政到南韓第一夫人 她對李在明第一印象是顯老

2025-06-04 02:50
烏克蘭總統澤倫斯基4日在首都基輔的記者會對記者發言。（美聯社）

奇襲俄空軍基地 澤倫斯基揭作戰計畫 俄國司機「全不知」載到無人機

2025-06-07 08:10
馬來西亞東西大道9日凌晨1時許發生一起大巴和多功能休旅車相撞車禍，截至發稿已造成15人遇難。（新華社）

馬來西亞發生10餘年來最嚴重車禍 至少15名大學生遇難

2025-06-09 12:56

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注