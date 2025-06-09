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烏俄再度交換戰俘 25歲以下士兵為主

中央社記者陳彥婷基輔9日專電
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俄羅斯5月釋放的烏克蘭戰俘檔案照。(美聯社)
俄羅斯5月釋放的烏克蘭戰俘檔案照。(美聯社)

烏克蘭俄羅斯於當地時間今天下午再度交換戰俘，基輔當局與莫斯科均證實相關程序，但並未公布具體人數。烏克蘭媒體引述官員表示，基於安全考量，最終獲釋人數將於程序完成後對外公布。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過社群媒體表示，此次戰俘交換將如同上一輪分階段進行。他指出，相關程序涉及敏感細節，雙方仍每日就具體事項協商。

俄羅斯方面則表示，已向烏克蘭移交「相當數量」的戰俘，並確認俄方也接回多名獲釋軍人。

烏方戰俘處理協調總部（The Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War）指出，獲釋的烏國戰俘來自海、陸、空軍、國民兵、國家邊防局、國土防衛部隊、國家特別交通部。

「基輔獨立報」報導，烏克蘭人權專員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）表示，這次多數獲釋人員為2022年戰爭初期遭俘的軍人。

雙方曾於本月2日在土耳其伊斯坦堡徹拉安宮（Ciragan Palace）會談達成共識，將針對重傷、健康狀況不佳及18至25歲的年輕戰俘進行交換，並同意各自移交6000具遺體。不過實際執行過程波折不斷，俄方指控烏方延宕行動，烏方則否認相關說法。

近日俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲，疑為報復烏軍日前代號「蜘蛛網」的無人機木馬屠城攻勢。烏方宣稱，此行動成功擊中並摧毀約34%的搭載戰略巡弋飛彈的俄軍軍機。外界曾擔心，雙方攻擊會影響換俘行動。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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