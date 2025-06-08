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蓋達葉門分支首腦視訊演說 威脅報復川普及馬斯克

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蓋達葉門分支首腦視訊演說 威脅報復川普及馬斯克

中央社杜拜8日綜合外電報導
蓋達組織葉門分支「阿拉伯半島蓋達組織」（AQAP）首腦奧拉基發布視訊演說，威脅報復川普及馬斯克。（美聯社）
蓋達組織葉門分支「阿拉伯半島蓋達組織」（AQAP）首腦奧拉基發布視訊演說，威脅報復川普及馬斯克。（美聯社）

蓋達組織葉門分支「阿拉伯半島蓋達組織」（AQAP）首腦奧拉基發布他接管AQAP後首次視訊演說，除抗議以色列在加薩走廊的戰爭，影片還有美國總統川普和億萬富豪馬斯克的畫面。

美聯社報導，奧拉基（Saad bin Atef al-Awlaki）這段半小時談話影片於昨天凌晨透過AQAP的支持者在網路流傳。

他在影片中呼籲孤狼武裝分子暗殺埃及、約旦和波斯灣阿拉伯國家領導人，以抗議摧毀掉加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭，這場戰爭是源於以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的衝突。

影片還出現川普、馬斯克（Elon Musk）、美國副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）的畫面，以及電動車大廠特斯拉（Tesla）等馬斯克旗下企業的商標。

奧拉基在影片中表示：「鑒於加薩人民已經歷和仍在經歷的狀況，不需要遵守任何紅線。以牙還牙是合理的。」

蓋達組織（Al-Queda）首任領袖賓拉丹（Osama bin Laden）於2011年遭美國海軍海豹部隊（US Navy SEALs）擊斃後，組織近年又爆發內鬨且多名領袖疑似遭美國無人機暗殺，AQAP仍被認為是蓋達組織現存最危險分支。

美國政府先前就以「奧拉基曾公開呼籲對美國及其盟友發動攻擊」為由，對他發布600萬美元緝拿懸賞金。

AQAP去年宣布時任領袖巴塔爾菲（Khalid al-Batarfi）身亡，之後就由奧拉基接任首腦。

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