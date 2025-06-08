我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

前中共軍委副主席許其亮在北京火化 習近平出席送別

北京駐倫敦巨型使館建案有國安疑慮 白宮促英國喊卡

中央社倫敦8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾抗議北京駐倫敦巨型使館建案。(美聯社)
民眾抗議北京駐倫敦巨型使館建案。(美聯社)

中國擬在英國倫敦金融城和名勝古蹟倫敦塔一帶興建歐洲規模最大的中國使館，但因為可能存在國安疑慮，白宮已敦促倫敦當局阻止中國的巨型使館建案計畫。

中國政府2018年購入倫敦塔（Tower of London）一帶的英國皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址，作為新建大使館預定地。

中方認為在西倫敦的駐英大使館現址已不敷使用，需另覓建地以搬遷，新使館規模估計是現有使館10倍有餘。但新使館預定地占地逾2萬平方公尺，引發使館恐成中共監控、跨境鎮壓、地下警察及間諜活動基地的疑慮。

建案曾兩度遭地方議會否決，倫敦市政府選擇不介入，但在去年7月英國國會大選、發生政黨輪替後，英國中央政府決定動用權限，於同年10月中旬將中國使館建案召回中央審議。

「倫敦標準晚報」（London Evening Standard）今天報導，中國駐倫敦巨型使館建案地點位於倫敦金融城（City of London）與金絲雀碼頭（Canary Wharf）之間，且鄰近3個重要的資料中心。

根據英國GB新聞台（GB News），由於新建大使館預定地靠近重要通訊電纜，這加劇了美方對潛在間諜活動以及關鍵金融通訊基礎設施易受攻擊的擔憂。

據了解，美國總統川普（Donald Trump）已經示警英國首相施凱爾（Keir Starmer）不要讓中國使館建案繼續進行。

此事據信已經在美英貿易談判中被討論過，如果中國駐倫敦新使館建案計畫繼續推進，美國外交官對於跟英國盟友分享情報一事感到擔憂。

美國一位高階官員向「周日泰晤士報」（The Sunday Times）說道：「讓中國有可能獲取我們最親密盟邦之一的敏感通訊，美國深切關注此事。」

英國GB新聞台報導，外交官示警，如果中國使館建案繼續發展下去，川普政府將重新考慮與英國的情報共享事宜。

大使館 間諜 川普

上一則

瑞典「環保少女」乘船闖加薩 以色列防長下令阻擋

延伸閱讀

孫儷發文要和鄧超在上海慢慢變老 間接駁移民英國

孫儷發文要和鄧超在上海慢慢變老 間接駁移民英國
班農爆料白宮口角衝突：貝森特罵馬斯克「騙子」後遭撞飛

班農爆料白宮口角衝突：貝森特罵馬斯克「騙子」後遭撞飛
分別為川普、馬斯克工作 白宮副幕僚長夫婦成夾心餅乾

分別為川普、馬斯克工作 白宮副幕僚長夫婦成夾心餅乾
貝克漢傳將獲英王冊封騎士爵位 因為這些事蹟

貝克漢傳將獲英王冊封騎士爵位 因為這些事蹟

熱門新聞

一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
烏克蘭安全局消息來源提供的影片顯示，一架烏克蘭無人機深入俄羅斯境內，襲擊俄軍飛機。 (美聯社)

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

2025-06-01 16:29
南韓總統當選人李在明在確定當選之前前往支持者集會，向支持者發表談話。（中央社）

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

2025-06-04 06:10
凱特王妃。（美聯社）

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

2025-06-08 00:19
南韓總統李在明4日與妻子金惠京抵達就職典禮現場。（美聯社）

反對夫從政到南韓第一夫人 她對李在明第一印象是顯老

2025-06-04 02:50
烏克蘭總統澤倫斯基4日在首都基輔的記者會對記者發言。（美聯社）

奇襲俄空軍基地 澤倫斯基揭作戰計畫 俄國司機「全不知」載到無人機

2025-06-07 08:10

超人氣

更多 >
川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫
老饕推好市多方形法棍「像新疆烤包子皮」 夾培根就成美味早餐

老饕推好市多方形法棍「像新疆烤包子皮」 夾培根就成美味早餐
凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫
不開玩笑 在美國取這11個名字違法

不開玩笑 在美國取這11個名字違法
川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果