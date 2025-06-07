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印巴衝突中表現亮眼 印尼擬購入中國殲-10戰機

記者陳湘瑾／即時報導
中國殲-10戰機傳出有新買家，圖為中共東部戰區早前進行殲-10戰機對地攻擊演練資料照。（新華社）
中國殲-10戰機傳出有新買家，圖為中共東部戰區早前進行殲-10戰機對地攻擊演練資料照。（新華社）

印尼政府正就採購中國製造的殲-10戰鬥機進行可行性評估，印尼官員表示，這項可能的採購已評估一年以上，美國和法國製的戰鬥機也同時在採購考量名單中。考慮購入殲-10，一方面是看到殲-10在印巴衝突中的表現，一方面是因為比起西方同類戰機更具有性價比。

據央視報導，印尼軍方5日消息，印尼國防部副部長唐尼（Donny Ermawan Taufanto）表示，此舉的目的是提升印尼空軍的現代化作戰能力，同時兼顧國防預算的性價比。

唐尼指出，中國殲-10戰鬥機在印巴衝突中的表現是印尼考慮該機型的重要因素之一。此外，相較於西方同類戰機，殲-10的價格更具競爭力，且技術配置符合印尼對「高性價比先進裝備」的需求。

唐尼透露，目前，印尼正重點審查殲-10與現有國防系統的兼容性、售後維護支持以及具體採購條款。採購範圍可能不限於戰鬥機，還包括中國製造的艦艇、護衛艦及其他武器裝備。

但路透也提到，該國同時也在審慎評估採購美國F-15EX戰機的計畫，印尼國防部2023年已與波音公司簽署了相關銷售協議。唐尼表示，美國戰機的性能已有充分驗證，但也指出目前所報的「24架售價80億美元」仍存疑慮；而法國的飆風戰鬥機也名列在考量名單中。

由於巴基斯坦空軍日前以中國製殲-10戰機擊落印度的法國製飆風（Rafale）戰機，經中國官媒央視證實後，中國媒體陸續推出報導、評論和紀錄片強調其自主研製能力。

印尼國民軍發言人希安圖里日前在香格里拉對話期間接受央視自媒體「玉淵譚天」訪問時表示，從印巴衝突中中國殲-10戰鬥機展示的能力，意味著中國現在擁有尖端技術。

他進一步表示，之所以會考慮選擇與中國合作，是因為中國的軍隊認為每個國家都有權建立軍事能力，而中國的軍事力量在防禦戰爭和維持和平方面都很強大，「印尼和中國已經有良好的關係，我認為我們應該從中國學到很多東西。」

印尼 國防部 波音

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