越南平衡對美貿易 簽署14億美元農產品採購MOU

為了平衡對美國的貿易順差，越南 農業與環境部代表團近日赴美訪問，迄今共計簽署總價值14億美元的農產品採購合作備忘錄。

美國4月初宣布將對越南課徵46%的對等關稅 ，隨後又將這一措施暫停90天，越美雙方同意就關稅議題展開談判。期間越南不斷重申，將加強進口美國具優勢且越南有需求的設備與商品，以逐步實現永續平衡的貿易。

越南投資電子報報導，越南農業與環境部代表團於6月1日至7日赴美工作訪問。當地時間4日，代表團與越南各農業企業、協會繼續在美國俄亥俄州 （Ohio）的行程。

根據報導，訪問期間，越南農業與環境部部長杜德維（Do Duc Duy）和當地農業官員見面，並舉行越南-俄亥俄州農業企業對接論壇，越美雙方各有50家企業參加。

雙方並簽署自俄亥俄州進口飼料原料的合作備忘錄（MOU），總價值超過6億美元。與此同時，多家越南企業也和俄亥俄州當地企業建立聯繫，推動自美國進口木材原料、水果與肉類等產品。

杜德維強調，這次論壇的重要目標也是兩國經濟關係一直以來的重點，就是朝著貿易更加平衡的方向邁進。

在這之前，越南企業6月2日也在愛荷華州（Iowa）簽署了4項重要的MOU，將從美國進口總價值達8億美元的農產品。

報導指出，越南出口許多熱帶農產品，包括咖啡、腰果、胡椒、水果、木製家具；至於美國與俄亥俄州則供應像是大豆、玉米、木材原料、牛奶、乳製品等越南不具大規模生產優勢的溫帶農產品。

另據越通社（VNA）報導，越南農業與環境部代表團已於當地時間5日下午抵達華府並拜會美國國會議員。越南企業與美方夥伴預計於6日下午簽署更多美國農產品進口協議，價值有望達11億美元。