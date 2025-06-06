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川普揚言取消政府合約 馬斯克嗆讓SpaceX「飛龍號退役」

馬斯克分手川普後 歐盟歡迎前來、俄議員稱可政治庇護

中央社布魯塞爾/莫斯科6日綜合外電報導
在維州雷根華盛頓國家機場一家商店裡，展示馬斯克與川普的報紙頭版新聞。路透
在維州雷根華盛頓國家機場一家商店裡，展示馬斯克與川普的報紙頭版新聞。路透

美國科技業億萬富豪馬斯克昨天與美國總統川普公開反目後，歐洲聯盟（EU）發言人今天表示，歐洲非常歡迎馬斯克；俄羅斯國會議員則說，莫斯科可提供馬斯克政治庇護。

法新社報導，川普（Donald Trump）與馬斯克（Elon Musk）的政治緊密結盟昨天瓦解。先是川普宣告，馬斯克這位前幕僚暨最大金主對他的批評令他「非常失望」；之後兩人在社群媒體上發文互罵。

依照川普說法，由於新的美國政府支出法案計劃終止對電動車的補助，導致馬斯克狂怒而與他衝突。川普揚言取消馬斯克與美國政府的合約，這些合約估計價值180億美元；馬斯克則威脅終止重要的美國太空船計畫作為報復。

歐盟執行委員會（European Commission）發言人賓荷（Paula Pinho）今天在例行記者會上，被問到馬斯克是否已為了將事業轉移陣地或在歐洲建立新業務而接觸歐盟，賓荷僅面帶微笑回答：「我們非常歡迎他。」

歐盟執委會科技事務發言人芮尼耶（Thomas Regnier）接著面帶嚴肅發言強調：「我們實際上非常歡迎任何人在歐盟展開及擴大（業務），這正是『選擇歐洲』（Choose Europe）計畫的目的。」他指的是歐盟為鼓勵新創公司前來及企業在歐洲擴大業務所祭出的措施。

不過，馬斯克過去經常批評由27國組成的歐盟，包括抨擊其數位法律形同言論審查，並斥責歐盟的領導階層；同時他對德國和歐洲其他國家攀升的極右派勢力報以喝采。

美國「新聞周刊」（Newsweek）則報導，俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）國際事務委員會首席副主席諾維考夫（Dmitry Novikov）接受俄國國家通訊社塔斯社（TASS）訪問時說，俄國可以提供馬斯克政治庇護。

他表示：「我認為馬斯克的處事方法大為不同，（因此）他將不需要任何政治庇護；但若他需要，俄羅斯無疑可以提供。」

馬斯克 歐盟 川普

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