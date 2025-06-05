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日美關稅談判 日擬提兩國聯手對應中國方案

中央社東京5日專電
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日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正啟程前往美國前接受記者訪問。(歐新社)
日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正啟程前往美國前接受記者訪問。(歐新社)

有關美日關稅談判，日本考慮提出美日聯手應對中國的方案。鑑於中國管制7種稀土出口、停止向美國採購液化天然氣（LNG），日本考慮在相關供應鏈與美合作，以及購買美國的半導體產品，爭取美方在關稅措施上讓步。

日本經濟新聞報導，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天啟程前往美國進行關稅談判，預計參加部長級磋商，提出共同對應中國的方案。

日本已與美國針對追加關稅進行4次部長級磋商，要求美國重新審視。日方負責交涉的主管透露，「第4次磋商時，大致上掌握到美方的要求。」

主要的內容是確保產業活動不可或缺的重要物資。日本首相石破茂與美國總統川普5月舉行電話會談時，川普已直接要求日方合作。

中國為了報復美國的關稅措施，4月開始限制7種稀土出口，有些稀土是生產搭載電動車的高性能磁石所需。

日本在稀土的加工、回收利用、減少使用量的技術方面擁有強項。日本將向美國提出方案，提供相關的技術，以協助其在世界各地採掘稀土。中國還管制出口石墨、鎵等重要礦物，日本正尋求與美國在這些重要礦物方面進行合作。

此外，日本也考慮擴大進口美國的液化天然氣（LNG）。對於美國阿拉斯加州的開發或路易斯安那州、德州的增產，考慮提供支援。

中國大幅減少從美國進口LNG，形同停止進口。受到與中美貿易摩擦的影響，中國對美國產的LNG實施報復關稅是大幅減少進口美國LNG的原因之一。

日本也考慮購買美國企業的半導體產品，規模數十億美元，內容包括美國半導體大廠輝達（NVIDIA）的產品等。

美國管制半導體出口到中國，目的在於阻止中國研發尖端技術，以削弱中國在人工智慧（AI）、軍事技術方面的競爭力。

美國基於經濟安保上的考量，正強化自主生產半導體。日本考慮提供有關半導體製造上所需的晶圓等的製造。此外，日本也計畫與美國一同建造碎冰船，這被認為是針對中國。

美國對日本的貿易逆差一年達逾9兆日圓（約630億美元），僅憑日方的努力難以縮小被美國視為問題的貿易逆差，日本期待在因應美國的競爭對手中國方面，能做出貢獻。

日本要求美國川普政府對汽車、汽車零件、鋼鐵、鋁等追加關稅、對等關稅全部重新審視，並將視第5次日美關稅談判的內容，尋求在日美領袖會談時達成協議的可能性。

日本 關稅 稀土

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