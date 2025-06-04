我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

漠視猶太生權益 哥大遭聯邦調查 認證地位恐不保

顛覆數十年移民政策？庇護申請者擬禁獲得工作許可

對抗暖化危機 大堡礁珊瑚登冷凍版「諾亞方舟」

中央社雪梨4日綜合外電報導
澳洲大堡礁。（路透）
澳洲大堡礁。（路透）

澳洲雪梨塔隆加動物園（Taronga Zoo）裡控溫室中陳列著一排排充滿液態氮的儲槽，保存著來自大堡礁（Great Barrier Reef）種類繁多、色彩繽紛，且被凍結在時間中的珊瑚。

法新社報導，這座全球規模最大的低溫冷凍珊瑚庫，被視為是這個瀕危生態系統的冷凍版「諾亞方舟」。科學家警告，若未及時應對氣候變遷問題，珊瑚生態系恐成為第一個消失的生態系統。

每年珊瑚大量產卵期間，研究人員會採集大堡礁數十個關鍵珊瑚物種的數以兆計個細胞，替未來修復受損與退化的珊瑚提供可能性。

澳洲塔隆加保育協會（Taronga Conservation Society Australia）保育科學負責人歐布萊恩（Justine O'Brien）說：「我們可以說是為牠們的生理時鐘按下暫停鍵。」

她向法新社表示：「我希望我們的集體努力，能幫助保住大堡礁美麗的多樣性。」

自從珊瑚計畫2011年啟動以來，塔隆加動物園的冷凍多樣性銀行（CryoDiversity Bank）每年都會介入大堡礁珊瑚繁殖行為；當珊瑚將卵子與精子釋放到水中進行繁殖時，研究人員便會取樣保存。

歐布萊恩指出：「我們可以讓這些樣本無限期保存…你可以在幾年後、幾十年後，甚至是幾百年後將牠們解凍，牠們仍將具備當初採集時的受精能力。」

科學家預測，全球暖化攝氏1.5度，世界約70%到90%的珊瑚礁就可能消失，對人類和整個地球來說將是一大災難。

珊瑚礁不僅支持海洋生物，還支援數以億計居住在沿海社區的人們，提供他們食物、保護他們免受風暴侵害，並透過捕魚和觀光提供人們生計。

自2023年以來，全球珊瑚便發生大規模白化事件，這種現象橫跨太平洋、印度洋和大西洋，蔓延全球84%的珊瑚礁。

各國下周將在法國召開聯合國海洋峰會，屆時各國將面臨外界壓力，要求拿出實際行動並投入必要資金，以更完善保護全球過度開發和污染的海洋。

然而，由於各國對深海採礦、塑膠垃圾和過度捕撈持續存有歧見，第3屆聯合國海洋會議（UN Ocean Conference）可能難以達成全球共識，且難以籌得相關資金。

澳洲 聯合國 觀光

上一則

快看世界／軟食成癮？美式飲食習慣

延伸閱讀

「豆包」回來了…江蘇茱萸灣水豚出逃2個月 還胖了1斤

「豆包」回來了…江蘇茱萸灣水豚出逃2個月 還胖了1斤
不甩審計部門斥財務缺失 舊金山動物園恐遭議會傳喚

不甩審計部門斥財務缺失 舊金山動物園恐遭議會傳喚
警方在附近與嫌犯對峙 LA動物園3日關閉

警方在附近與嫌犯對峙 LA動物園3日關閉
因警方與嫌犯附近對峙 LA動物園今日關閉

因警方與嫌犯附近對峙 LA動物園今日關閉

熱門新聞

一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
烏克蘭安全局消息來源提供的影片顯示，一架烏克蘭無人機深入俄羅斯境內，襲擊俄軍飛機。 (美聯社)

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

2025-06-01 16:29
南韓總統當選人李在明在確定當選之前前往支持者集會，向支持者發表談話。（中央社）

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

2025-06-04 06:10
2025年世界小姐的參賽選手在印度Charminar古蹟前合影留念。（美聯社）

英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：像妓女

2025-05-27 12:51
俄羅斯伊爾庫次克州空軍基地被轟炸後的衛星圖像。（路透）

神秘夫婦參與烏克蘭空襲？俄追緝前DJ與情色小說作家

2025-06-03 14:13
南韓總統李在明4日與妻子金惠京抵達就職典禮現場。（美聯社）

反對夫從政到南韓第一夫人 她對李在明第一印象是顯老

2025-06-04 02:50

超人氣

更多 >
多次召回維修 選購二手車避開這五款油電混合車

多次召回維修 選購二手車避開這五款油電混合車
Trader Joe's今夏7款限量商品引瘋搶 這個僅6月有賣

Trader Joe's今夏7款限量商品引瘋搶 這個僅6月有賣
這些航空公司提供商務艙旅客免費睡衣 這間送的是Armani

這些航空公司提供商務艙旅客免費睡衣 這間送的是Armani
蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌

蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌
南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場