南韓新總統對區域影響 涉外人士拋觀察指標3問題

南韓選出新任總統李在明。歐新社

南韓 選出新任總統李在明 後對區域的影響，熟悉外交事務人士今天表示，與其看個人領導者的政策，應回過頭檢視台韓及區域間共同面對的總體政經情勢與共同挑戰；並拋出面對中國把「黃海內海化」威權擴張的挑戰等問題，是重要觀察指標。

南韓今天迎來自由派新總統李在明，他矢言引領國家走出戒嚴危機亂局，重振因成長放緩和全球保護主義威脅而步履蹣跚的經濟。有專家認為外交政策可能將出現重大轉變。

熟悉外交事務人士分析，從3個角度來看，第一、南韓除了北韓 問題以外，還要面對中國把「黃海內海化」的威權擴張挑戰，三天兩頭軍機軍艦穿越識別區，甚至直接穿越離島的領空，挑釁程度沒有比台海周邊輕鬆。

該人士說，南韓國民要看的反而將是，這些會不會因為新的總統上任，北京就放棄把黃海（南韓稱為西海）內海化的措施、會不會停止軍機軍艦的灰色地帶騷擾，這才是挑戰本身，和檢驗指標。

第二，涉外人士說，經濟上韓中自由貿易協定後，南韓對中國的貿易，反而從2018年的500多億美元順差，變成現在的逆差連年擴大，企業因為在中國獲利持續走壞，而陸續出走或減少投資，但因為擴大全球部署或調整產業政策的節奏比起日台都慢，總體經濟甚至是高科技的競爭能量也因此持續減緩。

該人士分析，新總統上任，國際高科技供應體系加速重組整合的過程中，新總統因為對北京的關係，要在這個新的體系裡繼續占有位置，還是要選擇讓北京感覺舒服的位置，這又是另外一個挑戰。

第三，涉外人士說，南韓和北京走得更近，無論在政治上或經濟上，顯然都沒有替過去幾年來的經濟帶來好處時，南韓接下來的政策要不要調整，相信更為所有南韓國民關注。

總體而言，該人士認為，與其說南韓新總統上任對台灣或對印太將帶來什麼、會不會有新的政策帶來影響之前，南韓國民應該在等這三個問題的答案。