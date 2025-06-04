李在明公布新內閣首波人事 提名金民錫為國務總理

南韓總統李在明（右）4日在龍山總統府公布新內閣首批人選，共同民主黨首席最高委員金民錫（左）被提名為國務總理。路透

南韓總統李在明 今天在龍山總統府公布新內閣首批人選，共同民主黨 首席最高委員金民錫被提名為國務總理。

聯合新聞通訊社（韓聯社）報導，李在明表示，新政府將以忠誠、責任和實幹作為用人標準，開啟國民主權政府的新篇章。

他介紹金民錫稱，作為4屆國會議員、現任共同民主黨首席最高委員，金民錫具備對國家治理的深刻洞察力和政策執行力，兼具細緻務實與整合政治能力，是帶領國家克服危機、恢復民生經濟的合適人選。

金民錫畢業於首爾大學社會系，獲美國哈佛大學 甘迺迪政府學院行政系碩士學位，並在中國清華大學法學院獲得法學碩士學位。他1991年步入政壇，1996年當選第15屆國會議員後成功連任，2020年當選第21屆國會議員之後成功連任。

李在明並提名前統一部部長李鍾奭出任國家情報院院長。他表示，李鍾奭曾在國家安全保障會議擔任要職，具備強化情報能力與改革情報傳達體系的經驗，是能在複雜國際局勢中守護國家利益的合適人選。

另外，共同民主黨議員姜勳植獲任總統秘書室室長、共同民主黨議員魏聖洛獲任新政府首任國安室長，前陸軍上將黃仁權獲任總統警衛處處長、共同民主黨議員姜由楨獲任總統秘書室發言人。