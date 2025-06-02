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莫迪出席IATA年會 推動印度成為全球航空樞紐

中央社新德里2日專電
印度總理莫迪（Narendra Modi）2日出席國際航空運輸協會（IATA）年會，並發表談話。中央社
印度總理莫迪（Narendra Modi）2日出席國際航空運輸協會（IATA）年會，並發表談話。中央社

印度總理莫迪今天出席在新德里舉行的國際航空運輸協會（IATA）年會並發表演說，強調該國航空業的蓬勃發展、氣候責任與未來創新潛力。

這是IATA年會相隔42年再次在印度舉行，共吸引來自全球1700名與會者，涵蓋業界領袖、政府官員及媒體，莫迪（Narendra Modi）在演說中表示，印度如今已成為全球第三大國內民航市場、前景看好，是外資投資首選。

莫迪說：「今天的印度更加自信。我們不僅是全球航空生態系統中的龐大市場，也是政策領導力和包容性發展的典範。」

他表示，印度擁有龐大且充滿活力的消費市場、以人工智慧和綠色能源為核心的年輕人才庫、以及支持創新的政府政策，此外，印度機場數量已從2014年的74座增至目前超過150座，並計畫未來5年內再建設50座機場。

莫迪上周分別為新建成的薩特納（Satna）機場及升級後的達提亞（Datia）區域機場舉行揭幕儀式，進一步落實「UDAN」（Ude Desh ka Aam Naagrik，意為「讓普通百姓飛」）計畫。該計畫旨在改善印度服務不足的航空航線，讓更多普通民眾享有負擔得起的空中旅行。

此次IATA年會於6月1日至3日舉行，由印度最大的航空公司靛藍航空（IndiGo）主辦，象徵印度航空業的國際地位與影響力不斷提升。

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