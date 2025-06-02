美3大制裁 重創敘利亞近半世紀

以國空襲 敘利亞前總統阿塞德政權垮台後，以色列依然空襲敘國。圖為敘國大馬士革外郊遭以軍空襲後的景象，攝於三月十三日。（歐新社）

美國總統川普 5月13日訪問波斯灣國家期間，宣布美國將解除對敘利亞 的長期制裁。這可望為敘國帶來其迫切需要的投資，但專家認為解除制裁需要時間，如何落實的程序也還不明朗。美國當年為什麼制裁敘國？造成的影響有哪些？

不是川普說了算 需國會點頭

川普5月在沙烏地阿拉伯說，對敘國的制裁「殘忍且嚴重」，但也指出，這些措施在敘國前總統阿塞德 政權垮台前有重要功能。川普說，他是應沙國王儲穆罕默德的要求解除對敘制裁，以給予敘國「實現偉大目標的機會」。

川普5月14日也在沙國會晤敘利亞臨時總統夏拉，實現美、敘領袖廿五年來首度會面。夏拉去年12月才領導反抗軍推翻掌權約半世紀的阿塞德家族政權，如今敘國正力圖從數十年的獨裁統治，以及2011年爆發的敘國內戰中重新振作，需要大量資金修復受創的基礎建設，並讓估計占國內人口9成的貧窮民眾脫貧。

5月20日，歐盟各國也決定解除所有對敘國經濟制裁，協助其在阿塞德政權垮台後重建。歐盟外交事務主管卡拉斯說，希望協助敘國人民重建嶄新包容且和平的國家。

美國時代雜誌引述華盛頓近東政策研究所高級研究員澤林指出，川普宣布解除制裁，對當前敘國政府是重大消息，賦予該政府更多正當性及重建和投資的機會，敘國人將更能夠取得資本並重新成為全球經濟的一分子；但部分美國制裁需要國會配合才能撤銷。

關注敘國經濟研究的卡拉姆夏爾諮詢公司兩名分析家也分別指出，解除對敘制裁不是川普說了就算數，將需要很長程序；外界可能以為制裁可像開關一樣打開、關閉，但這和事實相差甚遠，川普的宣布必須配合後續的具體行動。

阿塞德掌權時期 禁令屢升級

美聯社報導，華府已對敘國實施三項制裁計畫。首先是在1979年，美國宣布將阿塞德政權下的敘國列為「恐怖主義資助國」，原因是敘國軍隊介入鄰國黎巴嫩的內戰，並支持黎國武裝團體；阿塞德政權後來更和黎國什葉派武裝團體真主黨發展堅實連結。

2003年美國時任總統布希簽署「敘利亞責任法」後，美國翌年和敘國內戰爆發的2011年都再升級制裁。前述法律主要著眼於敘國對指定恐怖主義團體的支持、其在黎巴嫩的軍事部署、據傳開發大規模毀滅性武器等。作為制裁一環，敘國官員在美國的資產被凍結，產自敘國的石油和石油產品也遭祭禁令。

川普首次執政時，也在2019年簽署「凱撒法」，2020年生效。該法制裁需要對內戰期間暴行負責的敘國軍人等人，法律名稱中的「凱撒」是一名敘國攝影師的代號，他在2011年至2013年拍攝大量酷刑等虐待行為被害人的照片，並私帶出國交給人權倡議人士，揭露敘國當時政府如何殘酷打壓政敵和異己。

澤林說，這部分制裁的鬆綁尤其困難，因為是國會立法實施，川普政府須有國會配合才能解除。

制裁影響進出口 也封鎖網路

美國制裁和其他國家的類似措施，波及敘國人生活各層面。2011年後，敘國和其人民幾乎被排除於全球經濟之外，用國際銀行卡或進口外國商品都面臨困難。制裁也導致從燃料到藥品的多種物資短缺，並讓相關人道機構更難取得資金並充分運作。

全球各地企業對敘國出口商品都遇上困難，敘國人也難以從事進口，因為幾乎所有與敘國的金融交易都遭禁止，這也造就走私物資的黑市蓬勃發展。另外，就連智慧型手機更新這類簡單事項，都很難甚至無法達成，許多民眾也只好使用能隱藏網路活動的虛擬私人網路（VPN，即翻牆軟體），因為許多網站封鎖來自敘國IP的網路用戶。