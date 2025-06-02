無懼酷熱高溫 逾百萬人齊聚麥加參與朝覲

超過100萬名穆斯林朝聖者湧入聖城麥加，準備參加一年一度的朝覲儀式。圖為2日穆斯林朝聖者在大清真寺外祈禱。美聯社

超過100萬名穆斯林朝聖者湧入聖城麥加（Mecca），準備參加一年一度的朝覲（Hajj）儀式。當局矢言要在酷熱沙漠中舉行更安全的朝覲活動，並大規模打擊非法朝聖者。

法新社報導，全球最大年度宗教活動之一將於4日正式登場，而本周氣溫預計將突破攝氏（下同）40度。

沙烏地阿拉伯 官員表示，截至5月30日，已有超過130萬名朝聖者抵達沙國，準備參與為期數日的朝覲活動。

沙國當局今年動員40多個政府機構和25萬名工作人員，以應對高溫相關風險，並竭力避免2024年致命熱浪 導致1000多人喪命的悲劇重演。

沙國朝覲和復朝部（Ministry of Hajj & Umrah）部長拉比阿（Tawfiq al-Rabiah）上周告訴記者，已將遮蔭區擴大5萬平方公尺，數以千計醫務人員將在現場待命，且將部署400座降溫設備，供朝覲期間使用。

此外，當局也將利用最新的人工智慧 （AI）軟體來監控麥加各地的大量資訊與影像，包括無人機機隊拍攝畫面，以更有效地管理龐大人潮。

今年的朝覲再次落在炎熱的6月。去年朝覲期間，氣溫飆升至51.8度，造成1301名朝聖者死亡，其中大多是未事先註冊、因此無法進入空調帳篷與巴士的人。

為應對今年的朝覲，沙國當局鎖定未註冊的朝聖者展開大規模取締行動。透過頻繁的突襲檢查、無人機監控與大量警告簡訊，阻止未獲授權者潛入麥加。

儘管酷暑難耐，抵達麥加的朝聖者仍滿懷喜悅。

對52歲的塞內加爾朝聖者馬里亞馬（Mariama）而言，這次朝覲之旅實現了她一生的夢想。

她說：「我一直夢想來這裡朝覲，無時無刻都在想著這件事。」