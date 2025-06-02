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「國有器官」在南韓影展放映受阻 策展人疑遭中施壓

中央社首爾2日專電
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關注國際人權問題的首爾翠雀花國際影展5月30日至6月3日在首爾舉行，但在影展開幕前一周內，協辦的電影院無預警取消放映「國有器官」等中國人權相關電影，部分廠商也取消贊助。

描述中國器官移植事件的紀錄片「國有器官」，30日在南韓KBS hall作為第5屆翠雀花國際影展的開幕片放映後，原定將與「時代革命」、「長春事件」、「沉默呼聲」等有關中國人權問題的紀錄片一起在MEGABOX東大門店放映，但在影展前一天，電影院在沒有事前通知的情況下單方面決定取消放映。

對於影展主辦方的抗議，電影院表示「不支持政治性的影展」，但影展總策展人許銀道指出，事前都已經提供資料，影院方不可能不知道他們打算放映什麼電影，突然取消放映，令人難以不懷疑是受到外部施壓。

赴南韓參加影展的「國有器官」導演章勇進向媒體表示，他懷疑這次事件是中國在背後施壓，這也讓他想到先前在台灣的狀況，許多電影院、單位因為要放映這部片而收到恐嚇，「但台灣畢竟是民主自由的國家，從台灣網友、警方跟立法院的反應，我對台灣的民主充滿信心」，並相信南韓也是如此。

除了電影院無預警取消放映外，許銀道也透過媒體公開影展前發生的各種「從未想過會在南韓發生的事」，讓他覺得自己不是生活在大韓民國，而是「大韓中國」。

他表示，今年適逢影展第5年，主辦方準備了很多活動，包括在室外免費放映電影，但因為贊助方突然表示今年無法再提供支援、要求撤掉贊助商標等，許多周邊活動都被迫取消。

許銀道也控訴首爾市政府對影展補助不公，指出10名審查委員中只有1人是電影界人士，且僅用10分鐘就審查完20個團體的申請，包括翠雀花在內，只有2個團體落選，懷疑市府是因政治因素不願補助。

翠雀花國際影展是以北韓人權問題為主軸的電影節，近年開始擴及國際人權問題，許銀道說，許多脫北者逃離北韓後都必須經過中國，據稱有數萬脫北者滯留在中國，其中大部分是女性，這也讓他開始關注中國人權問題。

他強調，翠雀花國際影展並不具政治性質，而是為了讓這些國際上的人權問題能被大眾所知。許銀道說，利用紀錄片發聲是一種藝術自由、言論自由，「這不只是個人的權利，也是為了讓社會整體更加健全」，強調不應該因為誰不喜歡，就自我審查，「這不只是放棄藝術，也是放棄民主。」

電影院 南韓 北韓

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